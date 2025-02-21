Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи внаслідок атак РФ, – ЗМІ

Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.

Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела, передає liga.net.

В останні тижні Росія посилила атаки на українські газові родовища. "Нафтогаз" та ДТЕК заявляли, що РФ атакувала і пошкодила їхні об'єкти щонайменше двічі у лютому.

До російських атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на день, тоді як взимку щодня споживала від 110 млн до 140 млн кубометрів. Дефіцит газу покривався запасами газових сховищах.

"Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але удари по виробництвах змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", – зазначив співрозмовник видання.

Водночас джерело Reuters та представники енергетичної галузі України не розголошують поточний рівень видобутку газу.

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За інформацією видання, Україна має низькі запаси газу в сховищах, але із запланованим імпортом і внутрішнім видобутком вона зможе пройти опалювальний сезон без обмежень для промисловості та домогосподарств.

Енергетичні експерти раніше попереджали, що запаси газу в сховищах наближаються до критично низького рівня в 10% від потужності сховищ, що становить близько 30 млрд кубометрів.

Джерело видання повідомило, що Україна має розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/2026 навесні, і країні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початку поточного сезону Україна мала 12,9 млрд кубометрів газу в сховищах.

Основні газовидобувні об'єкти України є вразливими до російських атак, бо розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській.

Як повідомлялося, вранці 11 лютого російські війська також здійснили масовану атаку на об'єкти газової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, про зупинку "об'єкта газовидобутку" внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Після цього Кабмін провів окрему нараду, присвячену впливу російських атак на видобуток газу в Україні, за підсумками якої доручив НАК "Нафтогаз України" підготувати стратегію імпорту газу.

Що відомо про імпорт газу і запаси у сховищах?

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

Відтак, "Нафтогаз України" імпортує газ у лютому по $700 за тисячу кубометрів, хоча влітку 2024 року компанія могла купувати газ по $300-350 за тисячу кубометрів.