БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 639 22

Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи внаслідок атак РФ, – ЗМІ

транзит газу

Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.

Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела, передає liga.net.

В останні тижні Росія посилила атаки на українські газові родовища. "Нафтогаз" та ДТЕК заявляли, що РФ атакувала і пошкодила їхні об'єкти щонайменше двічі у лютому.

До російських атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на день, тоді як взимку щодня споживала від 110 млн до 140 млн кубометрів. Дефіцит газу покривався запасами газових сховищах.

"Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але удари по виробництвах змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", – зазначив співрозмовник видання.

Водночас джерело Reuters та представники енергетичної галузі України не розголошують поточний рівень видобутку газу.

Читайте також: "Ситуація дуже непроста": Росія завдала масованого удару по видобутку газу (оновлено)

За інформацією видання, Україна має низькі запаси газу в сховищах, але із запланованим імпортом і внутрішнім видобутком вона зможе пройти опалювальний сезон без обмежень для промисловості та домогосподарств.

Енергетичні експерти раніше попереджали, що запаси газу в сховищах наближаються до критично низького рівня в 10% від потужності сховищ, що становить близько 30 млрд кубометрів.

Джерело видання повідомило, що Україна має розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/2026 навесні, і країні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початку поточного сезону Україна мала 12,9 млрд кубометрів газу в сховищах.

Основні газовидобувні об'єкти України є вразливими до російських атак, бо розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській.

Як повідомлялося, вранці 11 лютого російські війська також здійснили масовану атаку на об'єкти газової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, про зупинку "об'єкта газовидобутку" внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Після цього Кабмін провів окрему нараду, присвячену впливу російських атак на видобуток газу в Україні, за підсумками якої доручив НАК "Нафтогаз України" підготувати стратегію імпорту газу.

Що відомо про імпорт газу і запаси у сховищах?

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

Відтак, "Нафтогаз України" імпортує газ у лютому по $700 за тисячу кубометрів, хоча влітку 2024 року компанія могла купувати газ по $300-350 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (8014) імпорт (2371)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+3
Продавали за 300, тепер будуть купувати за 800
Менеджери від Бога!
показати весь коментар
21.02.2025 14:10 Відповісти
+2
У відповідь чому не бити по танкерах в Чорному морі?
показати весь коментар
21.02.2025 14:11 Відповісти
+2
Ну якщо плануєте то навщо про це говорити?, зрозуміло щоб більш грошей з бюджету вкрасти, а потім списати це на зміну коньюктури ринку - тварі по іншому не назвеш.
показати весь коментар
21.02.2025 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное не с кацапстана.
показати весь коментар
21.02.2025 13:53 Відповісти
Ключове питання: а звідкіля береться газ в Європі?
показати весь коментар
21.02.2025 23:43 Відповісти
Продавали за 300, тепер будуть купувати за 800
Менеджери від Бога!
показати весь коментар
21.02.2025 14:10 Відповісти
800 - це не ціна, а обсяг.
показати весь коментар
21.02.2025 15:01 Відповісти
яка ціна за куб? знаєш?
показати весь коментар
21.02.2025 15:03 Відповісти
Ні, але точно не 800.
показати весь коментар
21.02.2025 15:04 Відповісти
Пруф?
показати весь коментар
21.02.2025 15:09 Відповісти
знайду інфу - дам посилання, але місяць тому була розгорнута стаття по запасах газу в сховищах і про ціну на закупівлю (можливо навіть на Цензорі)
показати весь коментар
21.02.2025 15:12 Відповісти
1 m³ ≈ 10,55 kWh ≈ 0,01055 MWh
1000m³ ≈ 10,55 MWh * (EUR/MWh) 47.210 = 498.0655
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
показати весь коментар
21.02.2025 17:28 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3535218/naftogaz-ogolosyv-ekstrenu-zakupivlyu-importnogo-gazu
Беруть по 700
показати весь коментар
21.02.2025 18:17 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
21.02.2025 19:11 Відповісти
Oleksii Magas

надав посилання
внизу

Я помилився, але не на багато - по 700
показати весь коментар
21.02.2025 19:13 Відповісти
У відповідь чому не бити по танкерах в Чорному морі?
показати весь коментар
21.02.2025 14:11 Відповісти
Воно ж потім до нас і припливе, як з Керченської. Нащо воно треба?
показати весь коментар
21.02.2025 15:03 Відповісти
Можна бити до запаравки.
показати весь коментар
21.02.2025 23:22 Відповісти
Ну якщо плануєте то навщо про це говорити?, зрозуміло щоб більш грошей з бюджету вкрасти, а потім списати це на зміну коньюктури ринку - тварі по іншому не назвеш.
показати весь коментар
21.02.2025 14:16 Відповісти
Всі плани кремля по знищенню енергетичної незалежності України провалились. Тепер навіть у випадку повного знищення газовидобування і енергетики - імпорт з Європи може покрити як мінімум 20-25% від всього споживання.
показати весь коментар
21.02.2025 14:17 Відповісти
Избыток мощности

Все планы кремля по ликвидированию энергетической независимости Украины провалились. Теперь даже в случае полного уничтожения газодобычи и энергетики импорт из Европы может покрыть как минимум 20-25% от всего потребления...
Юмор?
показати весь коментар
21.02.2025 21:00 Відповісти
Государство Украина это организованная банда. в Украине принят закон, который фактически запрещает утеплять многоквартирные многоэтажные дома. За утепленную и неутепленную квартиру платишь одинаково. То есть государство ВЫНУЖДАЕТ ЛЮДЕЙ ПОТРЕБЛЯТЬ, примерно в три раза больше газа на отопление, в Украине до войны было 200 тысяч неутепленных многоквартирных домов, советской постройки. Сумма получается сотни миллиардов гривен каждый год, вытаскиваются из карманов граждан, что бы греть воздух, ну и набивать карманы государственной банды. Ни майдан, ни оранжевая революция, ни рашафашистская война ничего в этой сфере НЕ ИЗМЕНИЛИ. за такие гроши подкупаются все на ком лежит ответственность за жкх.
показати весь коментар
21.02.2025 19:20 Відповісти
Наївно було думати, що після того як Україна відмовилася транспортувати словакам і мадьярам газ кацапи залишать газотранспортну систему в спокої. Тепер "Петріоти" потрібно ставити не біля Києва, а біля компресорних станцій та газосховищ.
показати весь коментар
22.02.2025 08:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 