"Ситуація дуже непроста": Росія завдала масованого удару по видобутку газу (оновлено)

У ніч проти 20 лютого Росія вкотре здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

"Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання", – наголосив міністр.

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При цьому, підкреслює Галущенко, Росія продовжує брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру.

"Ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм", – підсумував він.

Згодом у пресслужбі "Нафтогазу" підтвердили, що внаслідок російської атаки в ніч на 20 лютого постраждали газовидобувні підприємства групи у кількох областях України.

У "Нафтогазі" уточнили, що ніхто з працівників не постраждав, а підприємства групи продовжують працювати та постачати газ всім категоріям споживачів.

За словами в.о. голови компанії Романа Чумака, "ситуація контрольована, хоча дуже непроста". Він також додав, що "Нафтогаз" готується до всіх можливих сценаріїв, тому продовжує імпортувати газ.

Як повідомлялося, вранці 11 лютого російські війська також здійснили масовану атаку на об'єкти газової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, про зупинку "об'єкта газовидобутку" внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Після цього Кабмін провів окрему нараду, присвячену впливу російських атак на видобуток газу в Україні, за підсумками якої доручив НАК "Нафтогаз України" підготувати стратегію імпорту газу.

Що відомо про імпорт газу і запаси у сховищах?

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

Відтак, "Нафтогаз України" імпортує газ у лютому по $700 за тисячу кубометрів, хоча влітку 2024 року компанія могла купувати газ по $300-350 за тисячу кубометрів.