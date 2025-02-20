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Новини
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"Ситуація дуже непроста": Росія завдала масованого удару по видобутку газу (оновлено)

транзит газу

У ніч проти 20 лютого Росія вкотре здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

"Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання", – наголосив міністр.

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При цьому, підкреслює Галущенко, Росія продовжує брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру.

"Ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм", – підсумував він.

Згодом у пресслужбі "Нафтогазу" підтвердили, що внаслідок російської атаки в ніч на 20 лютого постраждали газовидобувні підприємства групи у кількох областях України.

У "Нафтогазі" уточнили, що ніхто з працівників не постраждав, а підприємства групи продовжують працювати та постачати газ всім категоріям споживачів.

За словами в.о. голови компанії Романа Чумака, "ситуація контрольована, хоча дуже непроста". Він також додав, що "Нафтогаз" готується до всіх можливих сценаріїв, тому продовжує імпортувати газ.

Як повідомлялося, вранці 11 лютого російські війська також здійснили масовану атаку на об'єкти газової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, про зупинку "об'єкта газовидобутку" внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Після цього Кабмін провів окрему нараду, присвячену впливу російських атак на видобуток газу в Україні, за підсумками якої доручив НАК "Нафтогаз України" підготувати стратегію імпорту газу. 

Що відомо про імпорт газу і запаси у сховищах?

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

Відтак, "Нафтогаз України" імпортує газ у лютому по $700 за тисячу кубометрів, хоча влітку 2024 року компанія могла купувати газ по $300-350 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (8010) Галущенко Герман (217) Міненерго (937)


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Топ коментарі
+21
Расстраивает не то что, россияне бьют по нашей газовой системе, а то что мы не бьём по ихней газовой системе. неужели нельзя куда-нибудь туда в Сибирь забросить диверсионную группу чтобы подрывать газодобывающие ихние вышки у нас же есть люди которые могут неделями находиться в лесах.
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20.02.2025 11:03 Відповісти
+20
Де відповідь???
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20.02.2025 11:03 Відповісти
+16
В рф есть интересная локация, так называемый "ямальский крест", там пересекаются 15 или даже больше газопроводов...
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20.02.2025 11:13 Відповісти
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Галущенко не вірить лаврову?!
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20.02.2025 11:03 Відповісти
Расстраивает не то что, россияне бьют по нашей газовой системе, а то что мы не бьём по ихней газовой системе. неужели нельзя куда-нибудь туда в Сибирь забросить диверсионную группу чтобы подрывать газодобывающие ихние вышки у нас же есть люди которые могут неделями находиться в лесах.
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20.02.2025 11:03 Відповісти
Думав про це ще в 2022 році. Десяток диверсійних груп,які будуть робити отвори в магістралях для витоку газу. Десяток отворів можуть рік шукати. Там тисячі кілометрів труб.
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20.02.2025 11:09 Відповісти
ви схожі на кумедних терористів з 19 сторіччя, які жбурляли бонби в царя.Але ж йти треба іншим шляхом.
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20.02.2025 16:12 Відповісти
ти не повіриш, але дуже швидко знаходять, і друге, а навіщо дирки свердлити, щоб газ просто виходив, то смішно, тільки руйнування.
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20.02.2025 16:16 Відповісти
ну якщо робити в лісах сибіру постійно, заїбуться шукать
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20.02.2025 17:02 Відповісти
Перш аніж за....тися шукать - заї.....ся туди попасти , почитай у яких кліматичних умовах знаходяться газові родовища , чи тебе туди на вертольоті з вибухівкою пропустять ?
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20.02.2025 18:02 Відповісти
це їх фах, або нехай шкарпетками торгують, сопляки
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21.02.2025 10:35 Відповісти
В рф есть интересная локация, так называемый "ямальский крест", там пересекаются 15 или даже больше газопроводов...
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20.02.2025 11:13 Відповісти
а ще, там є: україноненависний бізнес лідора зебілів, батько дЄрьмака, родина Сирських... Верховний члін віслюка і по відновленій залізній дорозі до Криму, демонстративно не б'є, на Азовців ложив, а ви про диверсійні групи від кротів ерефійських у жОПі.
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20.02.2025 11:35 Відповісти
Сейчас кто-нибудь вылезет и начнет рассказывать что нам это запрещают союзники. Хотя на самом деле видимо просто нечем. Все эти распиаренные ракеты и ракето-дроны пока существуют только в видосиках и фото "величайшего".
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20.02.2025 11:30 Відповісти
Є ракети Скальп, Стормшедов, якими не дозволяють бити по подібних об'єктах. Тому що на думку США кацапам можна нищити Україну а не навпаки. Інших пояснень не існує.
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Мне насрать на мысли США. Просто совсем насрать. Где наши ракеты, про которые Зеленский постоянно рассказывает с зимы 2022\2023 года? Где дальнобойные "Нептуны"? На этот год он обещал производство 3000 крылатых ракет. Т.е. минимум 300 у нас уже должны быть. Где они? Где пресловутые "Паляницы" и "Пекло" из видосиков? В этом тоже американцы виноваты?
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20.02.2025 17:47 Відповісти
обещать - не значит жениться
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20.02.2025 19:30 Відповісти
Гамериканцв винуваті завжди. Ну нє мальчік-калакольчік бубочка криворагульна?
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21.02.2025 05:12 Відповісти
та не тільки газовій, трансформаторні, ТЕЦи це все законні цілі, тим більш на зиму було би саме то.
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20.02.2025 16:15 Відповісти
Как вы себе представляете марш-бросок с взрывчаткой, оружием и припасами по тайге? С самыми сомнительными перспективами не только дойти до точки, но и самое главное, уйти после совершения.
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20.02.2025 17:09 Відповісти
Де відповідь???
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20.02.2025 11:03 Відповісти
Так Паляниці пів року тому демонстрували на весь світ. Чим не відповідь?
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20.02.2025 11:26 Відповісти
Так тож зє "відповідав"!
Підсумок - вироблені "паляниці" можна рахувати на пальцях одієї руки,а гроші зє присєбякав - йому потрібніші!
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20.02.2025 11:36 Відповісти
Та давай тебе з дрона запустимо обвішаного гранатами на якесь родовище чи компресорну! Ну чому невігласи лізуть в кожну шпарину шось коментувати і такі самі їх лайкають? Чи тобі не доходить, що ми лупимо кацапам все, до чого дотягуємось, а тут ще нещастя стало президентом в США, і чим це робити даль - велике питання...
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20.02.2025 20:52 Відповісти
А захисні споруди хоч будували? Чи це не енергетика???
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20.02.2025 11:08 Відповісти
Не начасі було
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20.02.2025 11:15 Відповісти
Обгородили все що можна можна мішками з піском.... А який ще дієвий захист?
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20.02.2025 17:06 Відповісти
Яку в дідька захисну споруду ти зведеш навколо бурильної установки ? Ти її у житті хоч раз бачив ?
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20.02.2025 18:05 Відповісти
хочаб так
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20.02.2025 19:36 Відповісти
або так
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20.02.2025 19:37 Відповісти
Років тобі скільки , конструкторе захисних споруд ? Кацапи б'ють крилатими ракетами , а не дронами , ти хоч розумієш від чого може порятувати ота решітка чи розтяжки ? Ти хоч раз у очі бачив результати влучання тієї ракети і що вона робить , наприклад, з мостовою фермою , а не задрипаним тросом ? У наших умовах такий "захист" інакше як розпилом коштів не назвеш . А як тільки ми матимемо ракети замість Бобрів з 6 кг вибухівки - пєсд@ тому кацапському "захисту " !
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20.02.2025 21:58 Відповісти
Я живу на Полтавщині, і по роду професійної діяльності знаю не тільки газо-нафто добичу, але і нафтопереробку!
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21.02.2025 08:04 Відповісти
Хвалю , п'ять , сідай ! (( Крім того що ти знаєш як робити врізку у продуктопровід щоб конденсат красти , вивчи характеристики крилатих та балістичних ракет та зроби розрахунки пересувного укриття для бурильної вежі та стаціонарного для нафтопереробного заводу , які витримають пряме влучання такого ********** , результати оприлюдниш , ти ж у нас "фахівець " ((
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21.02.2025 08:54 Відповісти
Не мели дурниць, я фахівець з гасіння таких об'єктів, так, що прикрий своє піддувало і не говори дурниць!
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21.02.2025 09:05 Відповісти
Ти фахівець із галузі "патриндєть " , бо якби займався проблемами гасіння , то розумів про що саме триндиш . Тому завали свій хавальник , телепню , бо з нього смердить ((
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21.02.2025 09:27 Відповісти
балабол тут ти, так що я тобі невігласу вже все написав!
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21.02.2025 10:37 Відповісти
І саме тому треба закупити в Болгарії кацапський металобрухт ,замість того що б будувати надійні захисні споруди коло енергетичних обєктів ,що ж це міністр від деркача.
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20.02.2025 11:14 Відповісти
Тема-Російські військові здійснили масовану атаку на газову інфраструктуру, - Галущенко, як ваш вкид кацапський металобрухт з Болгарії пересекається з темою ..... цікаво ..... не будували надійні захисні споруди тому що заплатили за кацапський металобрухт- так ніхто ще не платив .....
А ще можливо вам треба вимкнути усі елприбори- тому що усі 15 ядерних реакторів в УКРАІНІ ПАТАМУШТО БЫВШЫЕ КАЦАПСКИЕ, інших у нас нема !
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20.02.2025 11:29 Відповісти
Деракч - агент "жму руку! Обнимаю!" вже сенатор на рашє,а свій послід в Україні залишив,і що головне - цей послід є зє і його посіпаки!
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20.02.2025 11:33 Відповісти
Вам мало тих мільярдів, які вже відмили на цих «оборонних спорудах»? То взагалі золоте дно, прибутковіше і доріг і кокаїну. Не було прильотів - отже, спрацювало, стався приліт - отже, згоріло після атаки, адже ніхто ж не застрахований...
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20.02.2025 17:11 Відповісти
А ми чому по порту в Новоросійську не відповідаєм?
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20.02.2025 11:18 Відповісти
Можна спробувати лопатою кулеби. Лопати, маю надію, ще виробляємо (от тільки чи не з китайозської сталі). Але в неї немає системи наведення. Можна китайозським дроном спробувати. Ще як варіант міною (але за умови, що вона влізе до ствола міномета).
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20.02.2025 11:35 Відповісти
сергій кривонос: "атакувати тец та енергетику безпосередньо на мацкві - мацква за дві доби потоне у власному лайні. атаки на 101-й км від мацкви нічого не дадуть - там кацапи все життя живуть без світла, тепла та у лайні" (с)
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20.02.2025 11:20 Відповісти
Так кацапи те ж саме зроблять в Києві ,і що далі. Для чого ці дешеві понти.
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20.02.2025 16:37 Відповісти
у Києві кацапи вже цілили, нічого нового для Києва
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20.02.2025 16:44 Відповісти
скоро взнаємо від шмигаля, скільки млрд було виділено на захист газової системи.
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20.02.2025 11:21 Відповісти
а чого так грубо???
російські військові!!! не орки не ворог.
брати, сусіди.....
чомусь українців, журналісти загалом називають особами
навіть загиблих,
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20.02.2025 11:33 Відповісти
Що заважає вдарити по трансформаторах курської АЕС? 3 області кацапії відразу перейдуть на аварійний графік відключення. Чи у Генштабу більше жалоби до кацапів?
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20.02.2025 11:44 Відповісти
В нас не має ракет, тільки піар, що ми космічна держава, а насправді все на папері, дипломи куплені, учені ступені куплені!
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20.02.2025 16:21 Відповісти
Что мешает ударить по трансформаторам курской АЭС?...
А что тогда им помешает ударить по трансформаторам украинских АЭС?
Скажешь - они уже бьют? Тогда почему у украинцев ещё есть свет?
У них генерации в разы больше, это украинская только атомом и спасается!
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21.02.2025 19:07 Відповісти
Це було прогнозовано після зупинки транзиту кацапського газу і до цього треба було готовутися, але "янетряпка" знову все проспав про*рав....
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20.02.2025 11:54 Відповісти
Газ як ішов так і йде з рф, якщо сумніваєтеся то запитайте у газовиків а не слухайте брехню всіляких очільників у владі про зупинку транзиту.
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20.02.2025 16:32 Відповісти
Є сили, що можуть навести "шороху" у ерефії.
Це ССО ЗСУ. Але їх використовує недолуге військове керівництво як піхоту.

Піхоту, ****!!!

Це все одне, що забивати цвяхи мікроскопом.

Ідіоти кончені.
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20.02.2025 12:50 Відповісти
Наприкінці війни німці з пілотів створили полки і кинули на фронт. Вочевидь наближається кінець війни для України що ССО кидають на штурми.
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20.02.2025 13:42 Відповісти
Наївно було думати, що після того як Україна відмовилася транспортувати словакам і мадьярам газ кацапи залишать газотранспортну систему в спокої. Тепер "Петріоти" потрібно ставити не біля Києва, а біля компресорних станцій та газосховищ.
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20.02.2025 13:50 Відповісти
Погоджуюсь, тільки так звані патрійоти риго-зелені, які мають повноту влади в Україні, потрібно ставити !
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20.02.2025 16:19 Відповісти
Важко все перекрити, навіть якщо закрити три основних центри видобутку, ще є трубопроводи, влучання в крановий вузел і все на мінімум місяць труба стоїть це в кращому випадку...
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20.02.2025 16:47 Відповісти
Ходять чутки, що газ попри відмову від угоди з кацапами по трубах все одно транспортується. Чий і куди - таємниця)
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Від безпілотників хрін закриєшся. Закон великих чисел - 10, 20, 100 - одна-дві дури все одно залетять
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20.02.2025 17:14 Відповісти
Зараз треба думати не про видобуток газу і енергетику, а про війну. Якби ці ракети не влучили в газовидобувну інфраструктуру - вони могли б наробити лиха в іншому місці. Тому на час війни можна обійтись генераторами і сконцентрувати всі сили задля перемоги.
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20.02.2025 16:14 Відповісти
Великі генератори промислові на газу.... одними кафе, магазинами та домогосподарствами економіка не живе...
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20.02.2025 16:42 Відповісти
Коли припиняли транзит газу, чим думали риго-зелені? Піарились! Козлу було зрозуміло, що після припинення транзиту газу, будуть удари по ГТС та родовищах!
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20.02.2025 16:17 Відповісти
Треба більше розповідати, що закінчилися ракети...
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20.02.2025 16:19 Відповісти
А також що підвищили видобуток газу, і в нас дуже захищена газова інфраструктура і нереально щоб кідари їй нашкодили.
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20.02.2025 16:57 Відповісти
Де наш удар?(((
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20.02.2025 16:20 Відповісти
Ну що довийобувались ,чи ви думали що кацапи не будуть обстрілювати ГТС ?
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20.02.2025 16:36 Відповісти
Уся проблема в тому, що орки розуміють, що відповіді не буде, можливо десь якись повільний дрон долетить до резервуара, тут покажуть потужний відос, що там завод повністю зруйновано, а він уже за місяць працює знову а деколи і за тиждень...

Тому що можуть зробити 30 кг вибухівки в реальності заводу, а ще якщо дальність велика то і напевно менше щоб більше пального завантажити...
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20.02.2025 16:41 Відповісти
Яка ж це несподіванка!!!
Ніхто навіть не міг подумати, що ворог може вдарити по газових підприємствах тому сиділи і колупалися в носі. А тепер стара пісня про підступного ворога.
Якби у тих дебілів з числа 5-6 потужних менеджерів були мізки, вони б готувалися до того що відбулося як неочікуваний сніг зимою.
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20.02.2025 20:10 Відповісти
Досить скиглити.А що вам заважає зеркально робити на території рф є повно критичних точок газорозподільчих мереж.Робіть так само.
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20.02.2025 22:55 Відповісти

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