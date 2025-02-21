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Новини
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Ситуація з газом непроста, але не критична: У "Нафтогазі" прокоментували наслідки масованої атаки

Ситуація з газом непроста, але не критична, – глава

Ситуація з газом в Україні через обстріли Росії непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Про це заявив глава групи "Нафтогаз" Роман Чумак під час зустрічі з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Гевіном Греєм.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. Так, вона непроста, але не критична. "Нафтогаз" здійснює імпорт газу в обсягах, які необхідні для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів", – запевнив Чумак.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення об'єкти групи "Нафтогаз" зазнали 15 ракетно-дронових атак, а виробничі потужності зазнали значних пошкоджень.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.

Як повідомлялося, вранці 11 лютого російські війська також здійснили масовану атаку на об'єкти газової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, про зупинку "об'єкта газовидобутку" внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Після цього Кабінет Міністрів провів окрему нараду, присвячену впливу російських атак на видобуток газу в Україні, за підсумками якої доручив НАК "Нафтогаз України" підготувати стратегію імпорту газу.

Що відомо про імпорт газу і запаси у сховищах?

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн кубометрів на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

Відтак, "Нафтогаз України" імпортує газ у лютому по $700 за тисячу кубометрів, хоча влітку 2024 року компанія могла купувати газ по $300-350 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (8014) Нафтогаз (3334)


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Коли ви вже навчитеся інформайійної тиші? Тільки якийсь чинуша каже, що все добре та накритично, зразу ж прильоти! Чи це така прихована інформація для кацапів, про стан енергетики в Україні?
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21.02.2025 17:38 Відповісти
У "Нафтогазі" запевнили, що повністю контролюють ситуацію з газом

Пильно стежать за тим, як рузьге розхерачують газогони?
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21.02.2025 17:39 Відповісти
Можливо за аналогією з електропостачанням треба ввести графіки погодинних відключень газу для промисловості і побутових споживачів заради економії.
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21.02.2025 17:45 Відповісти
Газ така субстанція, не як електрика, його не можна вимкнути-вімкнути. Чи у США про це не знають?
,
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21.02.2025 18:20 Відповісти
А купувати влітку дешевий газ і закачувати в сховища? Хіба не розуміли, що кацапи будуть бомбити газовидобування на Слобожанщині? Ефективні менеджери працюють, їм не до таких питань...
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21.02.2025 17:58 Відповісти
Той ахметка хоч до чогось тут немає стосунку?
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21.02.2025 18:04 Відповісти
Ну що довийобувались ?
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21.02.2025 18:19 Відповісти

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