"Відмили" 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино.

Наразі вона переховується за кордоном, її оголошено в розшук, повідомляє пресслужба БЕБ, не уточнюючи прізвища підозрюваної. Проте обставини справи вказують, що йдеться про Альону Швецову, яка була співвласницею цього банку.

За даними слідства, підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу".

"Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку". Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг", – пояснили у БЕБ.

У цій справі про підозри повідомили високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці.

Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки "Айбокс банку" та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей" та ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

"Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності", – додали у БЕБ.

Справа "Айбокс Банку"

Як повідомлялося, у березні 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.

Акціонерами "Айбокс-Банку" були Володимир Дробот, якому належало 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіла 24,98% акцій.

За даними СБУ, керівники банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. У липні 2023 року СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку, але його власниця встигла втекти за кордон. За даними на сайті МВС, Альона Швецова зникла ще 8 березня 2023 року і переховується від правоохоронних органів.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.