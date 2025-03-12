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"Смотрящий за Києвом" Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри, – ЗМІ

Комарницький зміг утекти за кордон після операції НАБУ

Колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають організатором корупційної схеми виділення столичної землі, зміг виїхати з України за кордон вже після оголошення йому підозри.

Про це повідомляє УП із повідомленням на джерело у правоохоронних органах.

За даним співрозмовника видання, на момент проведення операції НАБУ і САП "Чисте місто" щодо викриття схеми, організатором якої був Комарницький, він перебував в Україні. Але потім він втік за кордон і наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Як повідомлялося, 6 лютого НАБУ провело масштабну операцію "Чисте місто" у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Тоді про підозри у справі повідомили 10 осіб, серед них – керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв. Затримати вдалося лише 7 з них, самого Комарницького НАБУ оголосило у розшук 10 лютого.

За даними слідства, на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради та КМДА.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн. Водночас, завдяки діям правоохоронців, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

У НАБУ додали, що також викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство у столиці припинити діяльність з торгівлі та надання в оренду приміщень з метою заволодіння його земельною ділянкою для подальшої забудови. Також зафіксовано пропозицію хабара у розмірі $100 000 члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради.

Хто такий Денис Комарницький?

Денис Комарницький – лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років і має давні інтереси у будівельній сфері. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького, який учили співробітники СБУ вилучили під час попередніх обшуків. На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві. Зокрема, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

У тому числі, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого за рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вплив Комарницького в Києві суттєво виріс, а журналісти Bihus.Info називали Комарницького "смотрящим за Києвом від Офісу президента".

Зокрема, журналісти виявили зв’язки Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, які у 2020-му призвели до того, що в список "Слуги народу" на місцевих виборах в Києві потрапили близькі до Комарницького люди. Це спричинило конфлікт в самій політсилі.

У 2020 році в мережі з’явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. В розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.

Як повідомлялося, у січні працівники Національної поліції спільно з прокуратурою провели понад 1000 одночасних обшуків у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.

10 січня Нацполіція оголосила про масштабні відпрацювання по всій країні для виявлення нелегальних каналів переправлення чоловіків через кордон. Тоді оперативники та слідчі провели понад 600 одночасних обшуків. І це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

Уже за тиждень, 17 січня, поліціянти заявили про ще понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.

Автор: 

НАБУ (1529) Київ (4677) Київрада (311) Комарницький (17)


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Топ коментарі
+43
Чому втекти? Спокійно виїхав по вказівці ОПи.
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12.03.2025 19:15
+39
не втік, а спокійно проїхав кордон по зеленому коридору, причому весь погранзагін і митники вишикувались і віддавали "честь"
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12.03.2025 19:20
+24
Тікав мабуть у жіночому, переходив пішки Карпати, чи перепливав Тису
*лядский цирк
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12.03.2025 19:13
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Він зміг, а розшукова служба поліції ні ? Тобто, багато голів гарно, а одна краще ?
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12.03.2025 19:03 Відповісти
пригадалось:

"Ограбление по-итальянски"

"Маріо" нарешті ограбив банк, себто після численних анонсів втік за кордон

.
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12.03.2025 19:34 Відповісти
Всі чомусь старанно педалюють тему " втік закордон", старанно оминаючи більш цікаву і значиму тему-А від кого смотрящій?
Якщо відповісти на на це питання, автоматом стане зрозумілим як і чому втік.
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12.03.2025 20:43 Відповісти
від єрмака
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12.03.2025 21:48 Відповісти
1. Єрмак - підлеглий Зеленьського.
2.Без участі київської будівельної мафії, депутатів Київради від мафії Кличка і мафії ОПи жодного корупційного рішенння по землі не проведеш.
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12.03.2025 22:00 Відповісти
Зеленський підлеглий Єрмака.Будемо реалістами.
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12.03.2025 22:36 Відповісти
Так і ти начальник у Зеленьського?
Хто з вас старший, ти чи Єрмак?
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12.03.2025 22:46 Відповісти
Ми всі президенти,ти що забув.
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12.03.2025 23:28 Відповісти
Тікав мабуть у жіночому, переходив пішки Карпати, чи перепливав Тису
*лядский цирк
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12.03.2025 19:13 Відповісти
тобто ти тільки що підтвердив дискримінацію мужчин в Україні по признаку статі, і поділ на касти привілейованих і кріпосних...
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13.03.2025 12:45 Відповісти
Чому втекти? Спокійно виїхав по вказівці ОПи.
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12.03.2025 19:15 Відповісти
Хай повертається, ми йому та ОПі засунемо по мікроскопу в сраку, за ,,смотрять'' один одному в ,,очко'', а не за Києвом, пі#ари ригівські!
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12.03.2025 21:08 Відповісти
це як? у Тису плигнув чи Молдову пішки?
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12.03.2025 19:15 Відповісти
Тиса замерзла, на ковзанах переїхав?
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12.03.2025 19:17 Відповісти
Тиса не замерзає!
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12.03.2025 20:13 Відповісти
Прикордонників не сповістили шо чел під підозрою
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12.03.2025 19:18 Відповісти
Здриснув з награбованим - яка дивина? Ворюги легко порозумілися з такими порядними "правоохоронцями"... Отакий "кластор" для вступу у ЄС.
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12.03.2025 19:18 Відповісти
"Смотрящий за Києвом" Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри
І як йому це вдалось?

Депутат Київської міської ради 5 та 6 скликань, бізнесмен. У медіа Комарницького називають "смотрящим" за Києвом від Офісу президента. Фігурант антикорупційних розслідувань.

У 2025 році НАБУ та САП https://suspilne.media/kyiv/942211-nabu-i-sap-provodat-operaciu-z-vikritta-pricetnih-do-korupcii-u-kiivskij-miskradi/ заявили про викриття злочинної групи, причетної до земельної корупції.у Києві. Серед підозрюваних був Комарницький, якого називали організатором схеми.

Сам Комарницький заявив, що слідство проти нього є "тиском, пов'язаним з його професійною діяльністю".

У 2021 році журналісти https://bihus.info/rodyna-nardepa-tyshhenka-zaroblyala-na-shemah-z-podilsko-voskresenskym-mostom/ пов'язували Комарницького із нардепом від "Слуги народу" https://www.chesno.org/politician/157907/ Миколою Тищенком, з яким він мав спільні бізнес-інтереси у столиці. Зокрема компанія сестри Тищенка https://bihus.info/kompaniya-sestry-nardepa-tyshhenka-vygrala-tender-na-16-mln-zamovlenyj-smotryashhym-komarnyczkym/ вигравала тендер на будівництво розв'язки на лівому березі Києва вартістю у 16 млн грн, "замовлений" Комарницький ще у 2018 році. Окрім цього Тищенка помітили за розвантаженням невідомих коробок з автівки Комарницького, які нардеп заносив до Офісу президента.



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12.03.2025 19:18 Відповісти
не втік, а спокійно проїхав кордон по зеленому коридору, причому весь погранзагін і митники вишикувались і віддавали "честь"
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12.03.2025 19:20 Відповісти
А що так можна, а як це сталось ?
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12.03.2025 19:22 Відповісти
"Український клуб любителів віденської кави" поповнився новим членом.
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12.03.2025 19:24 Відповісти
Батальйон "Монако" отримав супер бійця з досвідом! Тепер цей батальйон майже непереможний! Не вистачає ще Кірюши Тимошенка, братів-шиферів, шаурми-економіста, грози кадирівців, підляки і, звичайно, генералісімуса дєрьмака!
А ЗЕ лишиться в Україні цапом-відбувайлом, якщо оті всі його не приб'ють, щоб покази на слідстві проти них не давав.
Не впевнений у пророцтвах, бо мені до ванги нострадамусовни - як до неба рачки
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12.03.2025 20:11 Відповісти
Интересно, а кличко типа не сном не духом , что у него «смотрящий» по Киеву есть ? …
Ну-ну , свято верю
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13.03.2025 07:19 Відповісти
Буданов видав пропуск, в розвідку під прикриттям.
В нас таких розвідників вже пів Європи.
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12.03.2025 19:26 Відповісти
А хто ж це зробив всіх разом?
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12.03.2025 19:26 Відповісти
ЗМІГ виїхати попри всі перешкоди…
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12.03.2025 19:27 Відповісти
Не через Тису ж. Хто видавав документи на виїзд, хто пропускав на кордоні, мають сидіти замість нього. Наступного разу ніхто нікого не випустить.
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12.03.2025 19:34 Відповісти
Цікаво було б подивитись список тих хто втік при допомозі зешобли і хто вже за це сидить.
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12.03.2025 19:38 Відповісти
Батальйон бригада корпус "Монако" сформований майже ...
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12.03.2025 19:34 Відповісти
Ніколи такого не було.
...і от знову.
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12.03.2025 19:46 Відповісти
Ой. Ну тут точно без впливу чиновників.
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12.03.2025 19:47 Відповісти
.. найвищого гатунку , хто б сумнівався ..
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12.03.2025 19:50 Відповісти
За 33 года независимости власть даёт возможность всем украинским ворам и коррупционерам беспрепятственно выезжать с Украины, и только удостоверившись в том, что они находятся в безопасности, предъявляют им обвинения и объявляют в розыск.

Не смешно, ли?
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12.03.2025 19:51 Відповісти
проте простим мужчинам, невинним ні в чому - а тільки в тому, що хочуть і мають право жити і бути наскільки можливо здоровими, і котрі тримають економіку країни - предьявляють претензії, виловлюють як собак бродячих, і примушують мяко сказати " до невигідних умов", оголошують в неіснуючі юридично "адміністративні розшуки" , роблять військовозобовязаними, і тримають в Україні, як у клітці злочинців...
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13.03.2025 12:49 Відповісти
*****...по жодному біглому підару повна владна тиша...і нові тікають...йбнврт...
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12.03.2025 20:02 Відповісти
"Смотрящий від оп"....але президент не вінаватий!Його обманули!
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12.03.2025 20:03 Відповісти
Не від ОП , а від КМДА ... а хто вже 11 років є мером Києва ?
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12.03.2025 20:06 Відповісти
Ну а чо? Свій же пацан, які проблеми...
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12.03.2025 20:04 Відповісти
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12.03.2025 20:04 Відповісти
Отут би гарно би виглядали б гасла цих всіх зеленихмедіапик та волонтерів - що воювати будуть всі...
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12.03.2025 20:12 Відповісти
Ти і сюди вкинув грошовиту на фермі " тєму мабілізації"
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12.03.2025 20:41 Відповісти
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12.03.2025 20:15 Відповісти
Ну так він , напевно , людина гарна ...))
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12.03.2025 21:03 Відповісти
Працювати нікому
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13.03.2025 08:32 Відповісти
А де при цьому були браві прикордонники в повному екіпі, які майже щоденно ловлять "ухилянтів" на західному кордоні?
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12.03.2025 20:16 Відповісти
Навіщо ця дурина? До чого тут прикордонники?
Прикордоннини ловлять всіх, крім тих у кого є офіційні документи.
Ніякий прикордонник не може затримати людину яка ще не перебуває у розшуку і у якої є повний набір непідроблених документів на виїзд.
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12.03.2025 20:47 Відповісти
вам про Боголюбова напомнить ?
с чего вы за этих мусоров так переживаете ?
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13.03.2025 05:27 Відповісти
1. У тебе є факти, що саме прикордонники за хабар випустили Комарницького, чи так, к словцу?
2.Ці " мусора" як ти висра.я, захищають Україну на фронті, поки ординці "сєні" займаються вкидами на українських сайтай.
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13.03.2025 06:30 Відповісти
Зєлєнскій відпустив з накраденим за кордон шістку Чєрновєцкого Комарніцкага... Хто б сумнівався... Єдина втіха - в Україні на одного камарніцкого менше стало...
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12.03.2025 20:17 Відповісти
смотрящие. за толику малую. ты фраер, что нюх потерял. времена бандитов аля янек , похоже повертаются. в роли бандитов государство, в роли терпил оставшиеся не то 25, не то 31 миллион Украинцев.
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12.03.2025 20:19 Відповісти
Виїхав собі замаскувавшись під хасида!
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12.03.2025 20:19 Відповісти
обрізаніє зробив, чи що?
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12.03.2025 20:45 Відповісти
А операцію чистий кордон не встигли заразом провести?
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12.03.2025 20:19 Відповісти
Як завжди…навіть не дивно!
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12.03.2025 20:32 Відповісти
Так а від кого Комарницький смотрящій?
1. Від Черновецького? Льоня Ко до Космос до сьогодні керує замість Клічка?
2. Сморящій від Кличка?
3 Смотрящій від ЄрЗя?
4 Чи смотрящій від спільного підприємства " Київська о'бєднанна будівельна мафія Кличка" і " Об' єднана мішпуха ОП Зеленьський-Татароф і сінов'я"?
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12.03.2025 20:39 Відповісти
Віг від Системи , яка незмінна весь цей час !
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12.03.2025 21:04 Відповісти
Да,да, да.. давай порозводь демагогію, що " є якась незрозуміла система", а не Зеленьський, Кличко і Татаров розкрадають бюджет Києва і багатіють на хабарах, очолючи мафію у Києві
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12.03.2025 21:35 Відповісти
Система цілком зрозуміла - і вона не змінна вже 30 років , а прізвища в кріслах значення не мають - там можуть бути лише потрібні люди
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12.03.2025 21:42 Відповісти
Та звісно що " немають" відповідати перед законом за розкрадання повинна " якась система", а не Зельоньський, Клітчко, Татароф, і Єрмак.
Дуже класена річ, крадуть конкретні люди, а тюрмі сидить "система"
А давай так. Ти розводиш демагогію, стараєшся, а заплату за це також буде отримувати якась система",а не ти
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12.03.2025 21:57 Відповісти
Ти розводиш демагогію , хоча чудово розумієш , що ті прізвища , що ти написав і ще багато таких , багато років роблять все , що завгодно , крадуть мільярдами і знають що їм за це нічого не буде !
І ти сам це чудово розумієш ...))
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12.03.2025 22:06 Відповісти
Коиарницький для яких " прізвищ" був смотрящій ?
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12.03.2025 22:09 Відповісти
ось воно як
хрустально чесного папередника не пустили за кордон у рядове відрядження, а цей крадій коштів платників податків якось прослизнув скрізь щільну зграю орлів авакова? чи чиїх там...
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12.03.2025 20:44 Відповісти
Гадав, що "смотрящій" це поняття з місць позбавлення волі. Не розумію, навіщо використовувати у вільному житті поняття з життя невільного, приймаючи ці поняття і позбавляючи фактично себе волі.
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12.03.2025 20:48 Відповісти
Головне, що Порошенко майже сидить. А усі інші то свої.
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12.03.2025 21:04 Відповісти
Копали під Кличка, а вийшли самі на себе! Ось і довелось організовувати «втечу»!
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12.03.2025 21:13 Відповісти
Сматрєть за Кієвом можна із далєка... Фірташ вже скільки років з Австрії газом керує...
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12.03.2025 21:30 Відповісти
Корупційні нитки ідуть в ОП, тому Єрмак і евакуював подалі від України. Кличка не відбілюйте, така ж корупційна почвара як і зелене лайно, Прокопів з ЄС. Там всі депутати сидять на підсосі в забудовників. Мафіозний спрут. Тому і живем в бетонному гето, де забудовники засипають озера. А діти Кличка в зеленій Німеччині, де зелені зони немложна 500 років забудувати. Невже знову вийдуть всі сухими з води? Тоді тільки суди Лінча. Кличко єдиний мер в світі, який в своєму будинку тримає будинок розпусти. Радуйтеся холопи.
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12.03.2025 22:15 Відповісти
Якби увесь прикордонний загін, включно з старшими зміни, перевели після такого на Східну ділянку кордону, під Суми наприклад, то можливо б не було більше "виїхав після оголошення підозри"! А так.... Дмитрук виїхав й ніхто не відповідний, й купа таких випадків.
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12.03.2025 22:20 Відповісти
І що Малюка і Клименка виженуть в шию???
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12.03.2025 23:03 Відповісти
А хто сумнівався у такому ході справи? Питання-кому ми платимо податки? Імпотентній правоохоронній системі,якої немає? Всі ці прикордонники,митники,беби,мвси,назкдбр та інша шушера-навіщо вони потрібні? Це велика купа бандитів за наш з вами рахунок живуть,як сир у маслі. Ще й "броньовані". Всіх на фронт!
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12.03.2025 23:14 Відповісти
Феодально-станове суспільство. Пани виїзджають ,холопи-рекрути воюють
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12.03.2025 23:22 Відповісти
Татишо...
Прямо диво якесь, да?
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12.03.2025 23:34 Відповісти
То можливо вже час наладити кордони в нашій країні ? Що виходить, простому народу не дозволено, бо мобілізація, а усіляка державна срань запросто ? Видно, що на кордонах іще існують розцінки на послуги перетину...
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13.03.2025 03:59 Відповісти
І цього воротілку влада успішно депортувала за кордон... Якщо такий "ЗЕлений коридор" є в Україні для злочинців, то це одна банда з владою..
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13.03.2025 05:48 Відповісти
і знову немає відповіді як же цей черговий ****** перетнув кордон . може десь нору прокопали на кордоні . чи на дельтаплані вилітають . десь йому печатку шльопнули ..прикордонники.. в пачпорт . так фамілію в студію і який загін
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13.03.2025 06:40 Відповісти
Буде з Відня чи з Монако "смотрєть смотрящім", яка різниця де керувати, вірніше "какаяразніца"
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13.03.2025 09:04 Відповісти
досмотрелся
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13.03.2025 09:48 Відповісти
Привіт погранцям великий, щури обісцяні
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13.03.2025 10:39 Відповісти
Нехай очільник держ погранслужби похвалиться як це високопоставленим злодіям вдається виїхати за кордон який він охороняє.
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13.03.2025 10:41 Відповісти
неймовірно
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13.03.2025 16:40 Відповісти
Простий житель не виїхав би. По квитку з уряду.
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13.03.2025 20:43 Відповісти
Яка проблема повернути його назад
Та засудити довічно з конфіскацією його майна та його оточуючих
На сьогоднішній день відшукати всі потоки не проблема проблема у владі
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14.03.2025 06:09 Відповісти
Нікуди він не втік ,він в столиці !
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14.03.2025 08:19 Відповісти
Слава нашим правоохоронним органам, їм ось ще зп підійдуть, то вони взагалі нікуя робити не будуть...
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14.03.2025 08:44 Відповісти

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