Литва виставить на аукціон конфісковані вантажівки з Білорусі. Влада сподівається, що їх передадуть Україні

Литва виставить на аукціон ввезені з Білорусі вантажівки та пожежні машини, які були конфісковані через ухилення від санкцій.

Про це заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грюнскене, передає Європейська правда.

Грюнскене заявила, що рішення щодо продажу 17 молоковозів і 17 пожежних машин вже ухвалене, і "це рішення є остаточним".

"Ми сподіваємося, що хтось купить ці транспортні засоби і передасть їх Україні. Я думаю, що вони дуже потрібні Україні", – зазначила Грюнскене.

17 молоковозів призначалися для Куби, а 17 пожежних машин мали дістатися Зімбабве. Транспортні засоби були затримані в литовському портовому місті Клайпеда в 2023 році.

У лютому повідомлялося, що в Литві відбулися масові обшуки через постачання автомобілів до Росії та Білорусі в обхід європейських санкцій.

У вересні минулого року Литовська митна служба оштрафувала на загальну суму в 20 тис. євро дві зареєстровані в країні компанії за порушення санкцій проти Росії.

У серпні стало відомо, що прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.