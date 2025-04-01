Влада Кривого Рогу знову замовила продуктові пайки на 130 мільйонів без конкуренції завдяки вимозі до форми консерв

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради 28 березня за результатами тендеру замовив ТОВ "Фабрика смаку" продуктових наборів на 132,10 млн грн.

За умовами угоди, до 30 жовтня замовник має отримати 200 000 продуктових наборів для пенсіонерів по 660 грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Нинішня ціна на 14% вища за ціну таких же наборів від цієї ж фірми у жовтні 2024 року, яка складала 565 грн. А в березні 2024 року їх замовляли у неї по 518 грн, що на 22% дешевше від нинішньої. Втім, зростання ціни в цілому відповідає девальвації гривні за цей період.

Ціни окремих продуктів в складі комплекту, як і раніше, невідомі. Товар оплачуватимуть протягом 40 днів після поставки.

Нинішнє замовлення "Фабрика смаку" знову отримала без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подав пропозицій.

Провести закупівлю без конкуренції допомогла вимога до одного продукту з набору. Зокрема, замовник вимагав, щоб консервована шинка зі свинини постачалася виключно у фігурній жерстяній банці: прямокутній, овальній або еліпсоїдній.

Анонімна компанія скаржилась замовнику на вимогу, що шинка має бути у фігурній банці, а паштет – у ламістерному пакуванні (тобто алюмінієвій банці з внутрішнім поліпропіленовим покриттям). Вона просила дозволити шинку в нефігурних банках (тобто круглих) і паштет у звичайних жерстяних банках. Однак мерія Кривого Рогу відмовила.

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Як повідомлялося, у березні минулого року фірма "Фабрика смаку" так само без конкуренції отримала підряд мерії Кривого Рогу на постачання продуктових наборів на 136,15 млн грн, а у жовтні - ще на 56,49 млн грн. За даними порталу публічних коштів "Spending", ці договори оплачені повністю.

Раніше один із виробників шинки оскаржував вимогу до форми банок із шинкою в АМКУ, але безуспішно. А сам замовник доводив, що лише фігурна жерстяна банка (прямокутна, овальна або еліпсоїдна) дозволяє дістати шинку цілим шматком непошкодженою.

Одеська "Фабрика смаку" належить директору Ігорю Левінзону та Ользі Боголюбовій.

Левінзон раніше володів і керував ТОВ "Біт-Юг" (припинено), яке отримувало підряди на харчування в Одесі. Медіа пов’язували "Біт-Юг" з екс-нардепом Олександром Пресманом. Щодо одеситки Ольги Олександрівни Боголюбової, то особа з такими ПІБ вказана в реєстрі підписантом одеського ТОВ "Оленіч Груп Лтд" Костянтина Оленіча й Олександра Оленіча. Донедавна партнеркою Левінзона по "Фабриці смаку" була Тетяна Голубіна з Одещини.

Усього з 2016 року "Фабрика смаку" отримала підрядів на 1,97 млрд грн.