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Новини
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Путін дозволив обмежувати видачу готівки з банківських рахунків росіян

Путін дозволив банкам обмежувати видачу готівки з рахунків

Російські банки з 1 червня 2025 року матимуть право обмежувати видачу клієнтам готівки з рахунків через банкомати, якщо вважатимуть, що операція є підозрілою.

Відповідний закон підписав президент РФ Владімір Путін, передає The Moscow Times. 

Як зазначається, обмеження на зняття готівки банки вводитимуть "за наявності ознак видачі коштів без згоди клієнта". У цьому випадку кредитна організація буде зобов'язана на 48 годин встановити ліміт: клієнту буде заборонено знімати понад 50 тис. руб. на добу.

Критерії, за якими вводитимуться ці обмеження, визначить Банк Росії.

Ще жорсткіші обмеження – зняття не більше 100 тис. руб. на місяць – банки будуть вводити, якщо рахунок клієнта потрапив до "чорного списку" Центробанку РФ. До нього будуть вноситись рахунки та карти, за якими раніше було зафіксовано випадки шахрайських переказів.

Згідно із законом, який декларується як спрямований на боротьбу з кібершахрайством, у Росії буде створено спеціальну держінформсистему для протидії правопорушенням із використанням інтернет-технологій. Доступ до неї отримають Генпрокуратура РФ, Слідчий комітет, Центробанк РФ, банки, а також оператори зв'язку та "федеральні органи виконавчої влади".

За даними Центробанку, на 1 січня 2025 року російські громадяни тримали в банках 57,5 трлн руб., включно з депозитами на 40,4 трлн руб. і ще 17 трлн руб. на поточних рахунках. Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України заощадження росіян у банках збільшилися на 22,8 трлн руб., або 65%.

Різке зростання грошової маси в економіці, яке, за даними Центробанку Росії, встановило рекорд за останні 25 років, породило хвилю чуток про те, що російська влада може заморозити вклади – як це було зроблено в 1947 році, після Другої світової війни, коли на руках у радянських громадян виявився надлишок "недрукованих" урядом рублів.

Глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна в грудні назвала ідею "безглуздям" і наголосила, що у професійному середовищі вона "не обговорюється". У лютому Набіулліна сказала, що Центробанк Росії не має повноважень заморожувати вклади населення.

Як повідомлялося, за лютий цього року портфель роздрібних кредитів росіян зменшився на 100 млрд руб. – до 36,7 трлн руб., а частка простроченої заборгованості зросла з 3,9% до 4% і склала майже 1,5 трлн руб. ($17,72 млрд).

Раніше повідомлялося, що росіяни почали масово відмовлятися від оформлення кредитних карток. Причиною такого стало збільшення ставок за всіма кредитними продуктами та заходи Центробанку РФ, який двічі, у липні та вересні, посилював регулювання незабезпеченого споживчого кредитування.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.

Також стало відомо, що в Росії банкрутами визнано вже 1,53 млн осіб з 2015 року, коли в країні дозволили споживче банкрутство, і лише за 2024 рік процедуру визнання себе неплатоспроможними пройшли 431,9 тис. росіян – на 23,6% більше, ніж 2023 року.

Автор: 

банки (6954) вклади (114) гроші (539) росія (14183) рахунки (243) обмеження (116)


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Топ коментарі
+5
Глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна в грудні назвала ідею "безглуздям" і наголосила, що у професійному середовищі вона "не обговорюється". У лютому Набіулліна сказала, що Центробанк Росії не має повноважень заморожувати вклади населення.
Русня, пока єщьо можно, бєгоооом!
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01.04.2025 16:02
+2
Нічого їй не буде. Це професіонал найвищого класу, її не знімуть, бо будь-хто інший на її місці просто все завалить, і ***** це розуміє.
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01.04.2025 16:08
+2
Те, що у кацапні з економікою повна дупа--відомо, але це дуже яскравий фактор наближення полярної лисиці... еее... забув, як вона називається одним словом. Ну, тим самим, котрим характеризують економіку москалів станом на зараз. Якось приблизно так: на "пє" починається, на "сєц" закінчується.
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01.04.2025 16:14
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Це шоб своє гімно менше смерділо?
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01.04.2025 15:58 Відповісти
Глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна в грудні назвала ідею "безглуздям" і наголосила, що у професійному середовищі вона "не обговорюється". У лютому Набіулліна сказала, що Центробанк Росії не має повноважень заморожувати вклади населення.
Русня, пока єщьо можно, бєгоооом!
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01.04.2025 16:02 Відповісти
********* влетіла.
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01.04.2025 16:05 Відповісти
Нічого їй не буде. Це професіонал найвищого класу, її не знімуть, бо будь-хто інший на її місці просто все завалить, і ***** це розуміє.
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01.04.2025 16:08 Відповісти
Те, що у кацапні з економікою повна дупа--відомо, але це дуже яскравий фактор наближення полярної лисиці... еее... забув, як вона називається одним словом. Ну, тим самим, котрим характеризують економіку москалів станом на зараз. Якось приблизно так: на "пє" починається, на "сєц" закінчується.
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01.04.2025 16:14 Відповісти
Койот?)))
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01.04.2025 16:16 Відповісти
Майже...
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01.04.2025 16:43 Відповісти
Тільки мешкає у Заполяр'ї.
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01.04.2025 16:44 Відповісти
Шакал білий?))))
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01.04.2025 17:35 Відповісти
І тут Трампон прийде?
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01.04.2025 16:15 Відповісти
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01.04.2025 16:30 Відповісти
ДВІЖУХА! ГОЙДА!
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01.04.2025 17:16 Відповісти
самий надійний банк
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01.04.2025 17:44 Відповісти
Ось і п*здець настав. Немає жодних сумнівів, що кожна друга операція буде оголошена "підозрілою". А згодом і кожна перша.
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01.04.2025 17:44 Відповісти
Ельвіра Захіпзадовна спадковий банкір, її папаша Захіпзад тривалий час був у правлінні Госбанка СССР, курував закордонні філіали. А сама починала кар'єру секретаркою по банківській справі у самого ЧубАйса. Так що вважає себе вмєняємой. Процедура проста-підняла прОцент по позикам до 23, банкам зняла обмеження по платі за кредити піплом, (банки ж купують облігації ) і щоб заморозити бабло, встановила обмеження -500 баксів в суткі. Банкіри будуть купувати облігації на війну за рахунок вкладів піпл, потім, як товариші всєх руських Сталін та Хрущов деномінують вклади в 10 раз. А шоб піпл не схематознічав, довірили контроль кашкетам всіх кольорів радуги.
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01.04.2025 17:49 Відповісти
А українцям яка користь з цієі новини?
Тепер барани будуть жрати замість свіжоі трави затхле сіно.
Але, все рівно будуть шикуватися на скотобойну, і радісно бліяти, яка гарна скотобойна!.
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01.04.2025 18:48 Відповісти
Схема дуже проста: вклади населення "заморожуються" і на ці гроші набирають ще 300 тис zольдат... Трамп розуміє, що його план з крахом "а-ля СССР-2.0" не спрацював і йде у відставку..
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08.04.2025 23:30 Відповісти

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