Кабмін змінив правила використання повітряного простору України. Про що йдеться?

Кабінет Міністрів вніс низку змін в положення "Про використання повітряного простору України", розширивши повноваження цивільно-військових органів, Генерального штабу та Міністерства розвитку громад та територій України.

Про це свідчить схвалена урядом постанова №346 "Про внесення змін до Положення про використання повітряного простору України", передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з передбаченими нею змінами, користувач повітряного простору має подавати заявку на діяльність із його використанням до органів об'єднаної цивільно-військової системи.

При цьому Порядок надання дозволу на використання повітряного простору, дозволу на виконання польотів та умов використання повітряного простору України визначаються спільно Державіаслужбою і Міністерством оборони.

У документі також зазначається, що заборонити виліт повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України або проліт територією України на підставах та в порядку, установлених Мінрозвитку разом з Міноборони можуть органи об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

Окрім того, польоти державних повітряних суден у повітряному просторі України виконуються за наявності дозволу на виконання польотів, виданого Генеральним штабом Збройних Сил, та відповідно до поданих заявки на використання повітряного простору або плану польоту в разі виконання польоту в умовах загального повітряного руху.

Перелік об'єктів, над якими встановлено заборону використання повітряного простору, доповнено об'єктами критичної інфраструктури І категорії критичності в разі визначення в паспорті безпеки заходів щодо обмеження повітряного руху, важливими державними об'єктами.

Документ передбачає розширення функціоналу Мінгромад, зокрема, в сфері управління використанням (менеджментом) повітряного простору на стратегічному рівні.

Також постановою уточнюється, шо розміщувати на постійних і тимчасових спорудах заввишки 150 м і більше, а також інших висотних спорудах, визначених перешкодами, нічні та денні маркувальні знаки за власний рахунок мають особи, яким належать або в користуванні яких перебувають ці споруди.

Як повідомлялося, в лютому Європейська організація безпеки аеронавігації (Eurocontrol) та державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" спільно розробили сценарії відновлення авіаперельотів та регулярно адаптують їх із урахуванням реальної ситуації на місцях.

Восени минулого року Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.