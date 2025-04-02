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Прибуток російського "КамАЗу" обвалився у 28 разів – не витримує конкуренції з китайськими авто

камаз

Прибуток найбільшого в Росії виробника вантажних автомобілів – компанії "КамАЗ" за підсумками 2024 року обвалився у 28 разів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, торік чистий прибуток компанії склав 731 млн рублів (приблизно $8,6 млн), тоді як у 2023 році цей показник становив 20,4 млрд рублів (понад $240 млн).

При цьому в компанії визнають, що причина такого падіння прибутків у здорожчанні кредитів та підвищенні податків. Також "КамАЗу" складно конкурувати з китайськими автовиробниками, які пропонують значно нижчі ціни.

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Як зазначили у ЦПД, через санкції автомобільна галузь РФ зараз перебуває у стані виживання. Москва продовжує витрачати величезні ресурси на війну, залишаючи без підтримки навіть такі стратегічно важливі для російської економіки підприємства, як "КамАЗ".

У грудні минулого року повідомлялося, що частина китайських брендів 2025 року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Автор: 

авто (4124) росія (14184) Центр протидії дезінформації (4)


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И когда ж это совковое говно было конкурентоспособным?
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02.04.2025 14:28 Відповісти
Ну... китайське і до нас вже на ринок заходить. Тому хз як наші "БОГДАНИ" та "КРАЗИ" будуть витримувати конкуренцію.
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02.04.2025 14:45 Відповісти

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