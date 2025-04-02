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Новини
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Податківці почали слідкувати за продавцями товарів через інтернет: За 20 днів ідентифікували десятки тисяч порушників

интернет

Державна податкова служба почала встановлювати громадян, які продають товари через інтернет та отримують у якості оплати за них грошові перекази на власні рахунки.

Ідентифікація таких громадян почалася з березня і триватиме на постійній основі, повідомляє пресслужба ДПС.

Зокрема, з 1 березня поточного року податківці отримують із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
  • фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", – наголошується у повідомленні.

Відтак Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через інтернет:

  • офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
  • здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
  • дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Читайте також: Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширить доступ до рахунків платників, – меморандум з МВФ

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. Це передбачено Національною стратегією доходів.

Міністр висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все одно буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

Детальніше читайте у матеріалі: Що буде з банківською таємницею в Україні

Автор: 

інтернет (1328) податки (2419) Державна податкова служба (356) Податок на доходи фізосіб (28)


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Топ коментарі
+8
Податки сплачувати не жаль.
Гидко бачити,як їх "безбожно" розкрадають...
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02.04.2025 15:29
+7
Гетьманцев щипає "гусаків", натомість прогресивне оподаткування звичайно ж не на часі, податки на розкіш то також лишнє
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02.04.2025 15:02
+6
проверяют ли податкивцы податкивцев? или если налом "подарком" - то все норм?
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02.04.2025 14:42
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проверяют ли податкивцы податкивцев? или если налом "подарком" - то все норм?
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02.04.2025 14:42 Відповісти
двойное нальогообложение хотят пррименить если человек проадает товар который купил раньше на территории украины значит за него уже был уплачен налог а они хотят обложить еще раз налогом того кто продал уже товар за который уплатитли налог раньше .Таким способом один и тот же товар можна облагать налогом пока его не выкинут в мусор или бесконечно
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02.04.2025 14:46 Відповісти
Так у всьому світі працює. В тому числі в Німеччині, Україні і кацапляндії.
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02.04.2025 15:01 Відповісти
Так це вже давно діє, якщо ви продали комусь навіть свої ношені труси то повинні заплатити з отриманої суми державі ПДФО і ВЗ, зараз це 23 % . В цивілізованих країнах податки знімають з прибутку, а в нас з доходу. Тому, навіть продаючи свої старі речі за ціною нижче їх покупки Ви отримуєте дохід та змушені сплачувати податки. Просто раніше податкова не сильно контролювала барахолки типу ОЛХ, а зараз видно поголів"я гусаків в країні настільки скоротилося, що гетьманівці вирішили щипати всіх підряд.
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02.04.2025 15:11 Відповісти
ти б для початку розібрався, що таке дохід, а що таке прибуток, і взагалі як податки нараховуються. а щодо олх, то так хєрмасев вже не знає кого ще общипати.
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02.04.2025 20:55 Відповісти
Я вже давно розібрався, якщо бажаєш можу і тобі пояснити. Податків у нас багато і кожен нараховується по різному. Конкретно я відповідав людині стосовно продажу власних вживаних речей на прикладі роз"яснень податкової : "Дохід фізособи-резидента від продажу вживаних речей через юрособу-комісіонера (ФОПа-комісіонера) включається до її оподатковуваного доходу як «інші доходи» та оподатковується ПДФО і військовим збором".
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02.04.2025 21:23 Відповісти
Суть зрозуміла, що обороти можуть бути на сотні тисяч, а заробітку може і не бути, коли все відрахувати. Як в анекдоті: не знаю як дохід, а обороти грошей шалені. І в Україні просто море проблем з податками і їх адекватності для людей з різними доходами, не вводять прогресивні податки, бо багато живуть дуже бідно і з них по суті прийдеться знімати податки, але це влада не хоче, бо де ж гроші брати а 20% з робітника мінімум + 22% мінімум з роботодавця за робітника самі себе не заплалять. За підрахунками з простого робітника забирають мінімум 44% (майже половину) при цих копійчаних з.п. А себе з мільйонними статками вони обкладати не спішать і не будуть, світ рожевих слоників. Але це зміниться рано чи пізно, вже грошей красти все складніше, коли їх менше, просто на таке треба час, чого у багатьох дуже обмаль.
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03.04.2025 01:34 Відповісти
може маються на увазі "групові закупки" - це коли одна мадам, яка збирає замовлення, робить закупку в тій же Німеччині, Меest перевозить і вона з процентами розсилає замовникам після отримання.
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03.04.2025 08:28 Відповісти
Така схема не заборонена і "не повірите" так працюють всі роздрібні магазини, які купують товар оптом у великих кількостях за відчутно меншу ціну, а продають одинично за більшу. А завод не продає одинично товар, але це буде по ціні того ж роздрібного магазина, заводу інтерес продавати товар у великих кількостях і дешевше. І так виграють всі. Я працював з радіодеталями і радіодеталі наприклад опт дешевше приблизно на 30%, а крупний опт дешевше приблизно на 50% від роздрібної торгівлі, але опт треба замовляти заздалегідь і в тисячах, а для цього треба не малі гроші. На заводі на замовлення в 10 мікросхем навіть дивитися ніхто не буде у китайців, просто проігнорять і скажуть, що шукайте роздрібного продавця.
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03.04.2025 23:43 Відповісти
Гетьманцев щипає "гусаків", натомість прогресивне оподаткування звичайно ж не на часі, податки на розкіш то також лишнє
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02.04.2025 15:02 Відповісти
Ага, знайшов " сокирку під лавкою"
1. В Україні дууже багатий досвід, як "прімєняти" прогрессивну шкалу оподаткування , чи збільшувати внески до соціальних фондів, чи збільшувати ще які прямі податки НА вже існуючу базу оподаткування. Результат увесь час був один- зменшення податків до бюджету і перехід зарплат у тінь.
А зараз роблять то, що і потрібно робити. Чому з найманого робітника утримують податок, а із самозанятого ні?
Це навіть із соціальної точки зору несправедливо. Заробив зарплату вчитель, слюсар, будівельник- з ньго держава взяла податок. Заробив самозайнятий пепепродажем речей- також повинен сплатити. Всі рівні..
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02.04.2025 22:59 Відповісти
Молодці! Можете ще бабусь під метро потрусити на предмет касових апаратів! Країна може спати спокійно, коли її фінансову безпеку охороняють такі вітязі в тігрових шкірах. Тьху млять дебіли кончені.
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02.04.2025 15:06 Відповісти
Не рознось дурниць. У твоїй голладнії, чи де ти там, з усіх самозайнятих беруть податки.
Проблема України не у тому що в Україні" великі податки", вони найнижчі в Європі. А проблема як поводить себе податкова, незаконно вимагаючи подататків, там де вони або вде сплачені,бабо не повинні сплачуватися, або повинні,бтільки у меншому об'ємі.. Це головна проблема України.
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02.04.2025 23:03 Відповісти
Наташо, я з тобою на брудершафт не пив, тож ти мені не тикай. В своїй всратій Іспанії будеш донам тикать.
Далі, в своєму пості я якраз і підняв тему, шо податкова трусить трохи не тих. І навпаки самозанятим треба робити максимальне сприяння. Але в тебе фінансова грамотність на рівні ввічливості, а ввічливість на рівні унітазу, який ти моєш.
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03.04.2025 22:11 Відповісти
Ти не грій повітря, його і так малувато.
Коротке питання, коротка відповідь, у Голандії самозайняті сплачують податки,?
Відповідь, так, чи ні.
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03.04.2025 22:15 Відповісти
Почнемо з того, шо такої країни, як "Голандія" нема. Купи глобус, кісо. Чи тобі вистачає тільки на бухло?
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03.04.2025 22:17 Відповісти
Тоб тотвідповідати по суті в тебе язик не повертається. Ти тим органом тільки мести нісенітниці в змозі
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03.04.2025 22:19 Відповісти
Тобто нема сенсу вести розмови з таким бидлом, як ти. Бувай здорова. Не перенапружуйся.
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03.04.2025 22:21 Відповісти
Тоб то в Голандії таки податки спалачують всі, але вкиди, щодо України, то святе.
Так, " голандець" ?
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03.04.2025 22:23 Відповісти
Відтак Державна податкова служба закликає усіх жебраків , які здійснюють отримують матеріальну чи грошову вигоду \ допомогу шляхом побирання (старцювання) :

-офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
-здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
-дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
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02.04.2025 15:28 Відповісти
Податки сплачувати не жаль.
Гидко бачити,як їх "безбожно" розкрадають...
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02.04.2025 15:29 Відповісти
Я уже боюсь спросить, а если я наличкой занял 10.000 грн, а человеку нужно на карту отдать, он на руки 9000 получит или как??
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02.04.2025 16:42 Відповісти
"Повернення боргу згідно договору позики від ..." - і не буде питань що то за бабло якщо що.
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02.04.2025 18:24 Відповісти
73% не розуміють, про що ляпають. але школа навила, що щось треба ляпать.
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03.04.2025 08:30 Відповісти
Стара добра готівка
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02.04.2025 17:46 Відповісти
Детям палочек для барабанов не хватает, а вы налоги не платите!
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02.04.2025 17:49 Відповісти
https://www.stopcor.org/section-uanews/news-u-kievi-zakupili-barabani-v-ukrittya-na-1-miljon-griven-prozorro-14-06-2023.html
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02.04.2025 17:51 Відповісти
значит крипта у полициянта - єто норм, а баба продавшая лифчики через олх, половину заплатив за рекламу - преступница)
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02.04.2025 18:18 Відповісти
Вова, дави їх! Зроби їх усіх разом! Вони ж за це голосували!
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02.04.2025 18:22 Відповісти
Он вам нічого нє должен, зробіть себе ще раз
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03.04.2025 08:12 Відповісти
Треба продавати яєчка по 17 грн, тоді, ніяких питань ні в кого не буде.
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02.04.2025 20:38 Відповісти
Якась нісенітниця. Система обліку даних РРО не має ніякого стосунку до карткових переказів між фізичними особами.
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02.04.2025 20:52 Відповісти
Совершенно верно Скорее всего новость написана некорректно. Или "запугать" хотят серых продавцов, которые не разбираются в таких нюансах.
Они, думаю, имеют ввиду, что люди построили бизнес на продажах на площадках типа Rozetka, OLX, Prom. И торгуют без кассовых. Или вообще без ФОП. То есть "шифруются" от налогообложения, что не есть особо хорошо
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02.04.2025 21:46 Відповісти
Я іпав вашу налогову
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03.04.2025 02:45 Відповісти
Не всіх гусаків щє общипали ))))
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03.04.2025 08:43 Відповісти
Якщо людина через інтернет продає одну б/в дитячу коляску-це зрозуміло, дитина виросла і коляска вже не потрібна. А коли вона продає у місяць через інтернет по 100 колясок-це ж напевно у неї 100 дітей підросло, чи як ?
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03.04.2025 08:46 Відповісти
Взагалі не маю бажання якісь податки платити, вони ніяким чином не покращують життя в країні. Просто грабунок. От наприклад, мені хтось може пояснити, з якого дива я маю сплачувати податок, при купівлі житла ? За яке диво ? Мені держава якось допомогла то житло отримати ?
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03.04.2025 11:17 Відповісти

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