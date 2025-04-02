Податківці почали слідкувати за продавцями товарів через інтернет: За 20 днів ідентифікували десятки тисяч порушників
Державна податкова служба почала встановлювати громадян, які продають товари через інтернет та отримують у якості оплати за них грошові перекази на власні рахунки.
Ідентифікація таких громадян почалася з березня і триватиме на постійній основі, повідомляє пресслужба ДПС.
Зокрема, з 1 березня поточного року податківці отримують із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
- фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", – наголошується у повідомленні.
Відтак Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через інтернет:
- офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. Це передбачено Національною стратегією доходів.
Міністр висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все одно буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.
Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.
Детальніше читайте у матеріалі: Що буде з банківською таємницею в Україні
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1. В Україні дууже багатий досвід, як "прімєняти" прогрессивну шкалу оподаткування , чи збільшувати внески до соціальних фондів, чи збільшувати ще які прямі податки НА вже існуючу базу оподаткування. Результат увесь час був один- зменшення податків до бюджету і перехід зарплат у тінь.
А зараз роблять то, що і потрібно робити. Чому з найманого робітника утримують податок, а із самозанятого ні?
Це навіть із соціальної точки зору несправедливо. Заробив зарплату вчитель, слюсар, будівельник- з ньго держава взяла податок. Заробив самозайнятий пепепродажем речей- також повинен сплатити. Всі рівні..
Проблема України не у тому що в Україні" великі податки", вони найнижчі в Європі. А проблема як поводить себе податкова, незаконно вимагаючи подататків, там де вони або вде сплачені,бабо не повинні сплачуватися, або повинні,бтільки у меншому об'ємі.. Це головна проблема України.
Далі, в своєму пості я якраз і підняв тему, шо податкова трусить трохи не тих. І навпаки самозанятим треба робити максимальне сприяння. Але в тебе фінансова грамотність на рівні ввічливості, а ввічливість на рівні унітазу, який ти моєш.
Коротке питання, коротка відповідь, у Голандії самозайняті сплачують податки,?
Відповідь, так, чи ні.
Так, " голандець" ?
-офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
-здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
-дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
Гидко бачити,як їх "безбожно" розкрадають...
Они, думаю, имеют ввиду, что люди построили бизнес на продажах на площадках типа Rozetka, OLX, Prom. И торгуют без кассовых. Или вообще без ФОП. То есть "шифруются" от налогообложения, что не есть особо хорошо