Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 428, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли такі проєкти:
- Turf Capital Private LTD;
- OptCrypt;
- Проєкт з навчання інвестицій FinUp;
- Euoptrade;
- Fxplag.
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Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Як повідомлялося, на початку квітня НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 5 кейсів.
У березні цей перелік збільшився на 5 кейсів, а у лютому НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів одразу 22 кейси.
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