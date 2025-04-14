Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 428, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли такі проєкти:

⁠Turf Capital Private LTD;

⁠OptCrypt;

⁠Проєкт з навчання інвестицій FinUp;

⁠Euoptrade;

⁠Fxplag.

Читайте також: Зеленський розблокував отримання грошей для клієнтів підсанкційного "Фрідом Фінанс Україна"

Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Як повідомлялося, на початку квітня НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 5 кейсів.

У березні цей перелік збільшився на 5 кейсів, а у лютому НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів одразу 22 кейси.