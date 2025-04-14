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Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку?

Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 428, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли такі проєкти:

  • ⁠Turf Capital Private LTD;
  • ⁠OptCrypt;
  • ⁠Проєкт з навчання інвестицій FinUp;
  • ⁠Euoptrade;
  • ⁠Fxplag.

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Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Як повідомлялося, на початку квітня НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 5 кейсів. 

У березні цей перелік збільшився на 5 кейсів, а у лютому НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів одразу 22 кейси.

Автор: 

шахрайство (314) фінанси (220) НКЦПФР (275)


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