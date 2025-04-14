Фірташ втратив ще один дозвіл на видобуток титанової сировини через запроваджені Зеленським санкції

Відповідний наказ №123 голова Держгеонадр Олег Гоцинець підписав 11 квітня, повідомляє галузеве видання Nadra.info.

Спецдозвіл анульовано на підставі указу президента Володимира Зеленського від №376/2024 від 24 червня 2024 року, яким було введено в дію рішення РНБО про запровадження санкцій до Дмитра Фірташа – кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Мотронівський ГЗК". Санкції передбачали анулювання спецдозволу №3640.

Після рішення РНБО Мотронівський ГЗК продав спецдозвіл на користь ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка, а також отримав рішення суду, яке забороняло Держгеонадрам анулювати спецдозвіл.

Однак 7 квітня цього року Верховний Суд скасував цю заборону, що і дозволило Держгеонадрам анулювати спецдозвіл Мотронівського ГЗК.

Мотронівський ГЗК – незакінчений проєкт Group DF Дмитра Фірташа, який було заморожено з початком повномаштабної війни РФ проти України.

У січні 2025 року повідомлялося, що інший комбінат Group DF – Межиріченський ГЗК – запустив збагачувальну фабрику з виробництва ільменітового концентрату.

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Як повідомлялося, у червні 2021 року за рішенням РНБО вже було анульовано спецдозвіл № 3590 на видобування апатит-ільменітових руд родовища Стремигородське (Житомирська область), наданий ТОВ "Валки-Ільменіт" Дмитра Фірташа.

Тоді Мотронівський ГЗК та Межиріченський ГЗК до санкційного переліку не увійшли.