ДТЕК Ахметова став найбільшим платником податків серед українських приватних компаній

Компанія ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній у 2024 році.

Зокрема, група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн податків, свідчить рейтинг видання NV.

Загалом минулого року майже 80 найбільших приватних компаній і банків заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети.

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Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в українську енергетику 1,2 млрд євро.