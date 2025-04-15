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Новини
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ДТЕК Ахметова став найбільшим платником податків серед українських приватних компаній

дтек

Компанія ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній у 2024 році.

Зокрема, група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн податків, свідчить рейтинг видання NV.

Загалом минулого року майже 80 найбільших приватних компаній і банків заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети.

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Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в українську енергетику 1,2 млрд євро.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) податки (2419) ДТЕК (1359) Новини компаній (3348)


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це падло зі своїми януковичами притягнуло війну в україну, а тепер бєлий, пушистий, ну прямо хоч до рани прикладай, потвора прокацапська
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15.04.2025 13:00 Відповісти
як би не вимоги єс та інших покупців до прозорості та чистоти роботи виробника, Україна і половину не одержала
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15.04.2025 13:09 Відповісти
Скажи, хто в тебе "найбільший платник податків", і я скажу... (далі ви знаєте). Цікаво, що з часів "азаровщини" (і до недавнього часу) в податковій існували окремі відділи "роботи" з найбільшими платниками податків - дуже зручно, коли ці ж платники фактично і є "владою" в країні.
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15.04.2025 14:16 Відповісти
медаль дайте чуваку
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15.04.2025 14:27 Відповісти
Найбільший платник податків є український народ, а не кучмівський аборт.
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15.04.2025 15:01 Відповісти
Чому не рошен ???
Чі рошен і ко' ухиляються від сплати податків ???
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15.04.2025 17:26 Відповісти
ринатик леонидович кучма с помощью папочки приватизировал гос генерацию, которая строилась всей страной. обложил каждого монопольной подугной податью. теперь он самый налогоплатейный.
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16.04.2025 02:22 Відповісти

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