В Україні різко підстрибнули ціни на цибулю

Вперше з початку 2025 року в Україні почали зростати ціни на цибулю. На сьогодні фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Підвищення цін учасники ринку пов'язують із сезонним виснаженням запасів цибулі у місцевих господарствах і збільшеною закупівельною активністю оптових компаній.



Попри подорожчання, попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції.

Зазначається, що більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, зараз зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.



Наразі цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.



При цьому, на думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.

Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують торішні.

Нагадаємо, вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.