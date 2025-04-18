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Податкова отримає дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроєкт (оновлено)

Податкова отримає дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба (ДПС).

Для цього законопроєкт визначає перелік субʼєктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи, а також перелік користувачів, які використовуватимуть цю інформацією.

Реєстр міститиме дату відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку/електронного гаманця, вид та номер рахунку, що містить номер IBAN, а також ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа та дані про осіб, які мають до нього доступ.

У пресслужбі Міністерства фінансів наголосили, що реєстр міститиме лише дані про наявність рахунків та банківських сейфів, а не про рух коштів фізосіб.

"У законопроєкті зафіксовано, що до зазначеного реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа. Також положення законопроєкту не передбачають будь-яких обмежень або затримок у проведенні фінансових операцій фізичними особами у зв’язку з запровадженням реєстру", – запевнили у міністерстві.

Крім того, проєктом закону передбачено:

  • створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;
  • удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізму застосування заходів впливу за подання недостовірних відомостей про них;
  • впровадження санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства;
  • створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;
  • розширення переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу на довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тисяч грн;
  • недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).

У пресслужбі Мінфіну зазначають, що мета ухвалення цього законопроєкту – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до норм ЄС.

"Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area). Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами", – йдеться у повідомленні міністерства.

Читайте також: Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширить доступ до рахунків платників, – меморандум з МВФ

Як повідомлялося, в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між владою України та МВФ українська влада підтвердила намір керуватися затвердженою у грудні 2023 року Національною стратегією доходів для збільшення надходжень до держбюджету, яка передбачає можливість розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації щодо сум коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", – казав міністр.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все одно буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") вважає, що чинний склад Верховної Ради не зможе ухвалити зміни до законодавства, які б дозволили Податковій службі отримати доступ до даних про кошти на банківських рахунках українців

Детальніше читайте у матеріалі: Що буде з банківською таємницею в Україні

Автор: 

банки (6956) законопроєкт (1668) податки (2421) реєстр (563) Державна податкова служба (357)


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Топ коментарі
+32
Раневську якось спитали, що вона робитиме, якщо в СРСР відкиють кордони?
-Залізу на дерево - сказала вона.
- Чому?!.
- Затопчуть!..
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18.04.2025 17:09
+28
Да здравствует наш концтабір , самий гуманний з усіх.
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18.04.2025 17:08
+25
Мені чомусь ще менше схотілося повертатися до неньки... Тут хоч позасудових дій менше...
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18.04.2025 17:00
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18.04.2025 16:20 Відповісти
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18.04.2025 16:26 Відповісти
Мені чомусь ще менше схотілося повертатися до неньки... Тут хоч позасудових дій менше...
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18.04.2025 17:00 Відповісти
Тому туда ніхто не повернеться,та й ті, що там тільки но кордони відкриють,якщо відкриють,то звалять в ужасі.
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18.04.2025 17:04 Відповісти
ТАК жидам тільки того і треба. ЇХ же заіпало жити на камінні! Валіть нах аборигени срані. Тут ща будуть обрізані.
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18.04.2025 17:55 Відповісти
А як ти до України" планував повернутися" із російським паспортом і вологодською пропискою?
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18.04.2025 20:28 Відповісти
А ти чого сидиш в Іспанії а не їдеш додому піднімати економіку та демографічні показники? ******* легко.
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18.04.2025 22:12 Відповісти
Та да, легко. Що ти із успіхом і демонструєш
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18.04.2025 23:10 Відповісти
В людей нічого не має,шукайте в президента,в міністрів,в депутатів,це в них гроші за кордоном,а в простих людей худо бідно на їжу вистачає
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18.04.2025 17:02 Відповісти
у банківських сейфах не тільки гроші чи метали
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18.04.2025 18:38 Відповісти
Да здравствует наш концтабір , самий гуманний з усіх.
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18.04.2025 17:08 Відповісти
хто не отримав 1000 грн від Зе - лікті будуть кусати, бо не хотіли підписувати договір про банківську таємницю...
А тут "хід конем" від влади
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18.04.2025 18:44 Відповісти
П..ц гроші тисяча гривень щоб аж лікті кусати, з теперішніми цінами, то максимум 2 походи в магазин.
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18.04.2025 18:47 Відповісти
Для Вас можливо навіть один похід в магазин, а для тих, для кого мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню - це кошти......
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18.04.2025 18:52 Відповісти
Пенсіонери переважно не брали, тому що не вміють користуватись, щоб виконати всі необхідні дії.
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18.04.2025 18:58 Відповісти
Пенсіонери мають розумних внуків і внучок....
Не все так просто в цьому світі!
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18.04.2025 19:00 Відповісти
Якщо внучки і роблять то пенсіонери їм дають ті гроші, а для внучок то взагалі навіть в кафе не стане піти, а меншим і на добрий конструктор чи набір не потяне.
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18.04.2025 19:05 Відповісти
підуть в театр або в кіно....
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18.04.2025 19:09 Відповісти
Тією тисячою вони на пошті комуналку сплачували.
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19.04.2025 09:04 Відповісти
Щодо походу у магазин, для одних так, для інших по іншому, але для всіх українців тієї піарної подачки не вистачить сплатити олігархам комунальні послуги навіть за один місяць.
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19.04.2025 05:47 Відповісти
В "Аврору"- на три...
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18.04.2025 18:52 Відповісти
А ви оптіміст... 1000 грн на два раза купити хліба, молочка, оліі, ну ще можливо хвате на 10 яець...
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18.04.2025 22:21 Відповісти
Друге ви підписали повне розкриття банківської таємниці, а закон передбачає тільки розкриття інформації про власників, але не наявність коштів або рух коштів.
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18.04.2025 18:56 Відповісти
Вам написати про проєкт чергової Постанови КМУ чи самі здогадаєтеся?
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18.04.2025 18:59 Відповісти
Постанова КМУ не може розкрити інформацію, чи порушити закон про банківську таємницю, можуть приймати що завгодно довб..ні в кабміні, але в кожному банку є юрвідділ. Навіть державний Приват розуміє наслідки бездумних рішень.
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18.04.2025 19:03 Відповісти
таке відчуття, що Ви як тільки що народилися і не знаєте "многоходовок" влади...
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18.04.2025 19:10 Відповісти
Раневську якось спитали, що вона робитиме, якщо в СРСР відкиють кордони?
-Залізу на дерево - сказала вона.
- Чому?!.
- Затопчуть!..
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18.04.2025 17:09 Відповісти
.
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18.04.2025 17:22 Відповісти
Пройдіться, по банківським рахункам ригоАНАЛІВ та їх помічників, родичів держСенкретарів КМУ та ЦОВВ, ГПУ, екс-нардепів ВРУ, керівників митників, прикордонників, МСЕК,….
Там, не на 2-3 бюджети України…!
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18.04.2025 18:06 Відповісти
Ти це КОМУ пропонуєш "пройтися по банківськім рахункам"?
Їхнім КРАЩІМ ДРУЗЯМ, які самі мають такі же самі мільйони?
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18.04.2025 18:36 Відповісти
- Мелочь есть? А ну попрыгай. )
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18.04.2025 18:30 Відповісти
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18.04.2025 18:57 Відповісти
Не переживайте,це все для превентивних дій!Гетьманцев зуб дає!!
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18.04.2025 18:31 Відповісти
ПІСЕЦЬ БАНКАМ!
Повертаємся у 90-і = кеш та бартер.
Дякуємо Гетманцеву, Зеленському та всім тим ларьочникам!
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18.04.2025 18:34 Відповісти
ні,просто банки це частина економічної беспеки країни,цими діями вони підривають фундамент державності вже без масок
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18.04.2025 18:36 Відповісти
А хто вірить тим банкам! БАРИГІ КІНЧЕНІ ВОНИ!
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19.04.2025 08:29 Відповісти
вирішили обібрати під нуль,щоб знали як довіряти банкам і гарантіям держави,хотілося б почути думки прихильників влади
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18.04.2025 18:35 Відповісти
Країна мрій квартальних клоунів.
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18.04.2025 18:37 Відповісти
"Якщо гайку закручувати безмежно і без динамометра - можна і різьбу зірвати..." - гетьманцев не має технічної освіти...
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18.04.2025 18:39 Відповісти
Гайку закручували, закручують й будуть закручувати.
Хто ще не зрозумів? На таких чекають профі з ТЦК СП
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19.04.2025 08:28 Відповісти
Воно походу, ніякої немає..
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19.04.2025 09:06 Відповісти
Це просто якесь блюзнірство казати що приєднання до SEPA дозволить українцям швидше здійснювати перекази у євро, які на разі для громадян заборонені. Держава своїми недолугими діями щодо посилення фінансового контролю над коштами громадян все більше витісняє грошову масу у тінь, у готівку чи крипту.
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18.04.2025 18:44 Відповісти
«Вперед у "СРСР", що гірше колишнього СРСР!
Геть банківську таємницю - запоруку свобод клієнтів банків!
Геть демократію - а громадян - у рабство царю з 5-6 дефективними "менеджерами"!»
- ось є мрія Зеленського й його кО.
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18.04.2025 18:44 Відповісти
А ці крахобори все ніяк не угомоняться і продовжують закручувати гайки. Ну до чого дозакручуєтесь якщо всі втечуть з України? Остануться одні пенсіонери, мусора і цигани
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18.04.2025 18:49 Відповісти
Вони у Європу збираються ага.

Сули виносять привентивні вироки з політичною мотивацією на догоду владі.
Фіскальні органи порушують банківську таємницю без будь-яких причин.

Що наступне - розстріли громадян про всяк випадок?
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18.04.2025 18:55 Відповісти
Вже приймали закон,да і поліцаїв з Дніпра теж виправдали, так що розстріли без суда -це реальність.
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19.04.2025 07:54 Відповісти
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18.04.2025 18:58 Відповісти
задрали требования Ес,а зарплаты и пенсии как в Ес не сделаете?
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18.04.2025 19:11 Відповісти
Ти з ******* ЗЕлених шахраїв зробив висновок, що порушення громадянських прав та банківської таємниці є вимогами ЄС?
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18.04.2025 19:42 Відповісти
Ціеаво, а чому вимоги ЄС щодо свободи слова та демократії не колишуть ОП, СН та кабмін?
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18.04.2025 19:45 Відповісти
Робить запити через ЦНАПи - чи існують конкретні податкові. Майже всі вони знаходяться на стадії ліквідації чи взагалі не існують.
Тобто - на яки рахунки ви сплачуєте податки, на дєрєвню дєдушкє, чи росіянам взагалі.?
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18.04.2025 21:22 Відповісти
СУПЕР!
НАРЕШТІ ВСІ ДІЗНАЮТЬСЯ, СКІЛЬКИ ХТО ЗАНИКАВ!
А ДАВАЙТЕ ВСЕ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ТИХ СКРИНЬКАХ ЕКСПРОПРІЮЄМО
ТА ПЕРЕДАМО НА КОРИСТЬ ЗСУ!? ЦЕ БУДЕ СПРАВЕДЛМВО!
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18.04.2025 21:53 Відповісти
А якщо там аналізи чи сімейний рецепт? Передасте баночку геть-манцеву?
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19.04.2025 00:17 Відповісти
Цикути йому у матню!
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19.04.2025 08:26 Відповісти
А давай твою квартиру продадим в пользу ВСУ? И всё, что ты зарабатываешь будем отдавать в пользу ВСУ. Хотя, можно на сухпай тебе немного оставить.
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19.04.2025 08:14 Відповісти
Тут мова не про простих смертних Українців, а махрових VIP-персон, що на тирили й поки приховали до смутних часів, щоб було з чим втікати.
Тому все "чесно зароблене не посильною працею" треба
ЕКСПРОПРІЮВАТИ НА КОРИСТЬ ЗСУ!!!
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19.04.2025 08:25 Відповісти
Риг фсбещний геттманцев тварь яка здала усі нафтосховища ,лумайте ,
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18.04.2025 23:52 Відповісти
У буду тролити - покладу у банк.ячейку агітки щєлєнскаво, все що він обіцяв. Хай шукають))
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19.04.2025 00:16 Відповісти
Замаскуйте під пачки з грошима й покладіть до неї так, щоб хтось з персоналу бачив))))
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19.04.2025 09:11 Відповісти
ми не в ЄС і ніколи там не будемо
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19.04.2025 08:41 Відповісти
А коли розкриють всі офшорні рахунки, там більше триліона доларів США. І коли повернуть ці кошти народу ?
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19.04.2025 12:12 Відповісти
нашо два рази вставати, хай вже вводять цифрові гроші з терміном придатності і залишають лише центральний банк емітент, все одно йде справа до тоталітаризму
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19.04.2025 15:26 Відповісти
Шапіто...
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19.04.2025 19:49 Відповісти
Это незаконно!

Согласно ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности», любая информация, составляющая банковскую тайну, раскрывается только:
по письменному запросу или с письменного разрешения клиента;
по решению суда;
по перечню строго указанных в законе органов (правоохранители, НБУ, прокуратура и т. д.) и только в рамках их запросов
Это означает, что банку запрещено заранее формировать и передавать какой‑либо общий «реестр» всех счетов своих клиентов ни налоговой, ни кому‑либо ещё. Он вправе выдать лишь ту конкретную информацию, которая запрошена у него в письменной форме в соответствии с процедурой, описанной в ст. 62.
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20.04.2025 16:41 Відповісти
Що за срач якщо гроші зароблені мізками і працею є підтвердження їх походження в чому проблема а якщо вони ********* зароблени непосильною працею суддів таможні депутатів всіх рівнів КРУП і їм подібним то зовсім інша справа
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20.04.2025 19:40 Відповісти
У Круп і т.п. гроші під матрацом.
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21.04.2025 00:35 Відповісти

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