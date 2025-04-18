Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційні курси долара і євро на понеділок

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро наприкінці робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 21 квітня, на рівні 41,3955 грн/$, порівняно із 41,3825 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 2 копійки – до 47,0253 грн за євро. У вівторок він опускався до історичного мінімуму на рівні 47,0271 грн за євро.

Зниження курсу гривні до євро пов’язано з падінням курсу долара США та китайського юаня до інших валют на тлі ескалації торгової війни між країнами. На цьому тлі курс євро до долара зріс до найвищого рівня за останні три роки.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.