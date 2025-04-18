Росіяни почали масово брати кредити під заставу нерухомості. Гроші використовують на виплату інших позик

Зіткнувшись із різким посиленням видачі кредитів, росіяни почали масово позичати гроші у банків під заставу нерухомості. Так, 2024 року російські кредитні організації видали на 45% більше таких позичок, ніж роком раніше.

Про це пише The Moscow Times.

У поточному році цей тренд продовжує набирати обертів: лише у березні росіяни отримали близько 2 млрд руб. позик під заставу нерухомості, і це на 34% більше, ніж на місяцем раніше. При цьому середній розмір такого кредиту склав 1,7 млн ​​руб.

Російські банки приймають як заставу квартири, житлові будинки, апартаменти, земельні ділянки та гаражі.

Як правило, ці кошти використовуються на рефінансування дорожчих кредитів, закриття боргових зобов'язань, великі витрати: купівля автомобіля, ремонт, лікування, освіта. Рідше – як інвестицій у бізнес чи купівлю нового житла.

Кредит під заставу нерухомості дозволяє отримати до 60-70% від ринкової вартості об'єкту на строк до 15-20 років. При цьому ставка за кредитом буде на 2-3% меншою, ніж у випадку з незабезпеченими споживчими позиками, які банки наразі пропонують по 30% річних та більше.

До минулого року більшість банків у Росії не виділяли кредити під заставу житла в окремий напрямок для аналітики, оскільки їхня частка була мінімальною – не більше 1-2% від загального кредитного портфеля. Однак після підвищення ключової ставки Центробанку РФ до 21% і посилення видачі кредитів для позичальників із високими показниками боргового навантаження частка таких позик почала різко зростати.

Наявність застави суттєво збільшує ймовірність того, що банк поверне свої кошти, якщо позичальник раптом перестане обслуговувати кредит. При цьому деякі позичальники переоцінюють свої можливості з обслуговування боргу, що може призвести до втрати майна у разі невиконання зобов'язань за кредитом, оскільки навіть єдине житло втрачає свій імунітет, якщо банк взяв його під заставу.

Раніше стало відомо, що в Росії зафіксовано різке зростання середнього терміну іпотечних кредитів. Так, лише в лютому він збільшився на п'ять місяців як на первинному, так і на вторинному ринку, і досяг майже 26 років (309,8 місяця), що стало рекордом.

До того повідомлялося, що росіянам дедалі складніше віддавати кредити на купівлю квартир, набрані за час іпотечного буму. Так, прострочена заборгованість за житловими кредитами в Росії за січень зросла на 5,7 млрд руб. і вперше перевищила 100 млрд руб., сягнувши 102,1 млрд руб.