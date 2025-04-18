Імпорт сирів стрімко зростає: До кінця 2026 року частка українських сирів на полицях може впасти до 38%

Із кінця 2024 року обсяг імпорту твердих та напівтвердих сирів в Україну критично зріс. За два місяці цього року – з 37% до 47% від загального обсягу ринку.

Про це свідчать дані аналітичної служби Спілки молочних підприємств України, які є в розпорядженні "БізнесЦензора".

За результатами минулого року, загальний обсяг продажу твердих та напівтвердих сирів у великих мережах магазинів становив 21,3 тис. тонн. Із них 7,9 тис. тонн, або 37%, займав імпорт. Водночас у 2025 році частка закордонних сирів зросла до 47%. За січень-лютий на полицях в магазинах реалізували 1,5 тис. тонн імпортного сиру та 1,7 тис. тонн вітчизняного сиру.

При збереженні таких темпів росту імпорту та різниці в ціні на полиці, до кінця 2025 року частка імпорту зросте до 50%, а до кінця 2026-го – 62%, попереджають аналітики.

На думку аналітиків СМПУ, неофіційний імпорт (так званий "сірий") може становити ще додаткові 15-20%. Їх немає в офіційній митній базі, але видно по засиллю імпорту на полицях, особливо в західних регіонах України.

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За словами виконавчого директора Спілки молочних підприємств Арсена Дідура, необхідно проаналізувати причини зростання імпорту та привернути увагу держави.

"Ми програємо насамперед у державній підтримці. Тому, не порушуючи умови вільної торгівлі, треба збалансувати умови рівної конкуренції, особливо в позиціях твердих і напівтвердих сирів. В іншому випадку у нас до кінця року можуть закритися багато сирних підприємств", – зазначив він.

Як повідомлялося, обсяги експорту молочних продуктів у лютому зросли на 25% та становили $24,2 млн проти $19,3 млн у січні та $16 у грудні 2024 року. Натомість обсяги імпорту продовжували знижуватись і стали найнижчими за останні пів року.