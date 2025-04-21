НАЗК ненадовго обмежить доступ до Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції 21 квітня на декілька годин обмежить доступ до Реєстру декларацій через технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"У зв’язку з проведенням програмно-технічного обслуговування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), доступ до нього буде частково обмежено сьогодні, 21 квітня, з 18:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

У Нацагентстві суб’єктів декларування закликали враховувати це під час роботи з Реєстром декларацій.

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Як повідомлялося, українські чиновники подали 2 113 декларацій з криптовалютою за 2024 рік. Це на 10% більше, ніж роком раніше, та у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.