Додатки для знайомств за минулий рік заробили рекордні $6,2 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Доходи найбільших додатків для знайомств за підсумками минулого року досягли $6,18 млрд.

Про це пише ЕП.

Як зазначається, торік доходи додатків оновили рекорд.

Більш ніж половину від загальної суми – $3,5 млрд – займає частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid і Match.com.

Також зростає кількість користувачів застосунків для знайомств. Минулого року 364 млн людей користувалися хоча б одним застосунком, а 25 млн – доплачували за преміум-функції.

Додаток Tinder став найпопулярнішим застосунком для знайомств у світі з 60 млн користувачів щомісяця у 190 країнах.





Як повідомлялося, за минулий рік міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань, так званого "податку на Google", що еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн. Відповідні звіти подали 125 платників.

Нагадаємо, сервіс для знайомств Tinder 30 червня 2023 року перестав працювати в Росії. З 15 лютого 2024 року сервіс для знайомств Tinder перестав працювати в Білорусі.

Компанія Match Group, якій належить сервіс, анонсувала припинення роботи Tinder у Росії ще на початку травня 2023 року. У заяві компанії тоді наголошувалося, що в Match Group "віддані захисту прав людини". Представник компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, прямо заявив, що вихід Tinder пов'язаний із вторгненням військ РФ в Україну.