БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 775 35

Додатки для знайомств за минулий рік заробили рекордні $6,2 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Додатки для знайомств торік заробили понад $6 мільярдів

Доходи найбільших додатків для знайомств за підсумками минулого року досягли $6,18 млрд.

Про це пише ЕП. 

Як зазначається, торік доходи додатків оновили рекорд.

Більш ніж половину від загальної суми – $3,5 млрд – займає частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid і Match.com.

Також зростає кількість користувачів застосунків для знайомств. Минулого року 364 млн людей користувалися хоча б одним застосунком, а 25 млн – доплачували за преміум-функції.

Додаток Tinder став найпопулярнішим застосунком для знайомств у світі з 60 млн користувачів щомісяця у 190 країнах.

Додатки для знайомств торік заробили понад $6 мільярдів
Додатки для знайомств торік заробили понад $6 мільярдів

Як повідомлялося, за минулий рік міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань, так званого "податку на Google", що еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн. Відповідні звіти подали 125 платників.

Нагадаємо, сервіс для знайомств Tinder 30 червня 2023 року перестав працювати в Росії. З 15 лютого 2024 року сервіс для знайомств Tinder перестав працювати в Білорусі.

Компанія Match Group, якій належить сервіс, анонсувала припинення роботи Tinder у Росії ще на початку травня 2023 року. У заяві компанії тоді наголошувалося, що в Match Group "віддані захисту прав людини". Представник компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, прямо заявив, що вихід Tinder пов'язаний із вторгненням військ РФ в Україну.

Автор: 

доходи (461) інтернет (1334) прибуток (1807) додаток (298) Tinder (9)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Раніше були звичайні сайти знайомств.Вибираєшь,пишешь,устрічаєшся.
Зараз такіх сайтів немає.Все поставлено під гроші.
Від цього прямо гидко становиться.
показати весь коментар
21.04.2025 20:31
+3
Якщо ніколи знайомитися, то нафіга знайомитися? Хай дрочать на смартфон.

Стосунки полюбе потребують часу.
показати весь коментар
21.04.2025 20:46
+3
Зустрів би іншу, яку б сам би добився. І може воно було б навіть краще.

Легкі шляхи не часто ведуть до кращого.
показати весь коментар
21.04.2025 22:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я ще шукаю....
показати весь коментар
21.04.2025 20:08 Відповісти
Jedem das zeine.

Якщо є люди, не здатні самостійно почати стосунки, гріх на них не заробляти.
показати весь коментар
21.04.2025 20:12 Відповісти
А деяким просто ніколи знайомитись самостійно.
показати весь коментар
21.04.2025 20:29 Відповісти
Якщо ніколи знайомитися, то нафіга знайомитися? Хай дрочать на смартфон.

Стосунки полюбе потребують часу.
показати весь коментар
21.04.2025 20:46 Відповісти
Так люди багато чтого не здатні.
показати весь коментар
21.04.2025 20:30 Відповісти
Саме тому багато на чому можна заробляти. 😁

Краще за все про це знають у банках, кредитних спілках та ломбардах. Бо заробляють на нездатності людей жити відповідно своїм доходам.
показати весь коментар
21.04.2025 20:50 Відповісти
Ви помиляєтесь, я з Києва, зі своєю дружиною познайомився зі Львова. При звичайних обставинах ми б ніколи не зустрілися
показати весь коментар
21.04.2025 21:46 Відповісти
Зустрів би іншу, яку б сам би добився. І може воно було б навіть краще.

Легкі шляхи не часто ведуть до кращого.
показати весь коментар
21.04.2025 22:50 Відповісти
Мені твої поради не потрібні, в мене й так все добре
показати весь коментар
22.04.2025 00:07 Відповісти
Це не мої поради, а життя.
Якби інтернет був єдиною змогою, нас з тобою на Світі нн було б.
Да і взагалі, якби з сотень, тисяч можливостей, продуктивною була лише одна.

Нє. Буває таке, що от прямо доля.... Але ж це не про анкети на сайтах знайомств.
показати весь коментар
22.04.2025 06:32 Відповісти
Та вжеж один ти знаєш істину, всі інші дуракі.
показати весь коментар
22.04.2025 08:12 Відповісти
Те, що мух багато, не означає, що праві вони.
показати весь коментар
23.04.2025 13:37 Відповісти
Тут взагалі нема правих і не правих.
Я казав про те, що твій вибір та спосіб обирання не є єдиним.
Не вийшло б так - вийшло б інакше. І може навіть краще. А може й ні. Щоб знати, треба, як мінімум вже перепробувати різні варіанти. Це мабуть тільки у кінці життя можна певно стверджувати. І те не факт.
показати весь коментар
23.04.2025 13:43 Відповісти
це не життя. це твоя опущенна думка субьєкивна та маніпуляивна!
Ти хоча раз в житті підходила знайомитись. першою. і розпочинати розмови - Герхардиня?

"тисяч можливостей," - ЯКИХ, конкретно???

ти все балаболиш а балаболиш.! нуль конкреики!

"Але ж це не про анкети на сайтах знайомств.!" - ЯКА РІЗНИЦЯ. якщро за анктеою - РЕАЛЬНА ЛЮДИНА, а не бот?

от ЯКА РІЗНИЦЯ-то?
якраз навпаки - показує. ЩО там за людина!

бо "на людях" вона буде поводитись в рамках! а на СЗ - жінки собі довзовляють уйму всього. чого в реальному житті не дозволяють! хамлять направо на ліво. показують себе якими є насправді!
так що дядьо-тьотя. ти краще не пиши свої коменатрі. вони ЖАЛЮнеГІДНІ!

Ти чисто теоретик-фантаст! точніше -теоретичка-фаннтастка!
показати весь коментар
23.04.2025 13:20 Відповісти
Дуже цінна думка від індивіда, який не здатен побудуаати відносини і зацікавити протилежну стать у реалі. 😁

З того, що ти понаписало, навіть зрозуміло чому.
показати весь коментар
23.04.2025 13:45 Відповісти
А де ви на сайтах знайомств легкий шлях побачили? Нічого легкого там нема. Треба досить багато зусиль та спроб аби знайти. Такі сайти лише дають перший крок (який просто робиться дещо по іншому ніж без них), далі нема різниці - все также треба зустрічі та спілкування.
показати весь коментар
22.04.2025 02:09 Відповісти
та воно ж ніколи не знайомилось! воно просто теоретизує! або це баба. підж ніком герхард чоловічого роду!
яка ніколи за житят ні разу до мужчини не підійшла познайомитись. запросити його на побачення чи потрахушки1
подивись на ЇЇ висловлювання - "мужчина должен" - непрямо але опосередковано дає таку повістку, "добиватись", "тратитись на (жінку)"

все по ТП_Бінго жіночому. вигідному тілкьи їй, лекалу!

а ЯК це - - підходии першим. починати розмову - при тому що тебе одразу звинуватять в озабоченності. щзо ти тільки сексу хочеш
(а що мені ще хотіи від жінки* ЩО вона мені ще може ДАТИ? щ ов неї є? якщо так хоче - то ЧОМУ не дає зараз і не підходить і не пропонує зовісім. ні разу? ін мені. ін мому другу, ні моїм знайомим чоловічої статі! вона ж так хоче нам. мужчинам. щзось дати -а ми от ТІЛЬКи сексу від неї хочемо1 а вона нам хоче і пиріжки спекти. і борщом вгостити. і шоколадку придбати! але от ніяк, ДО СИХ ПІР ні одна! а ми. негідники такі - не хочемо "стосунків" БЕЗ СЕКСУ! а от вона хоче - і ми під ту фригідку повинін прогнутись!) ---- то воно не знає, їй це не відоме!

але відоме їй підсвідомості! що це вимагає надсзусиль - наважитись! тому підсвідомість каже "ти сиди. мужчини самі все зроблять - а тобі тільки перебирати!" - оце такий захист її жалюнегідної психіки - щоби нічого ен робити. а, отже - і не нести відповідальнсоті за своїх дії та поступки!

і що ж =- підсвідомість її ПРАВА!" -мужчини настільки опустились. що вони ще за власні гроші умаляють жінку з ним совокупитись! ТЬФУ!

а от 99,9% - ні разу в житті не підійшли до мужчин познайомитись! тому вони на своєму єсві НЕ ЗНАЮТЬ. ЯК ЦЕ! знає тілкьи їхня підсвідомість! а практика - НІ!
тмо у вони так бояться!
бо кожна яка ще проьбувала - то там такий набір ємоцій відбувався. ремер рук, адреналін в зашкал - зщо вона , ссиклива, більше на таке не погодиться! ))))
тому все перекинули на чоловіків - та щей мають наглість їх за це унижаи,! лицемірки!

От і Герхандиня - з таких!
або просто якийсь чмо-мужчинка, який як в тому мультику про бика який цицьки надягав. щоб в коровник потрапити1
показати весь коментар
23.04.2025 13:25 Відповісти
На мою думку вибирати дружину на сайті знайомств - все одно, що купувати речі б/в на OLX. Там теж відмиють, підфарбують, відполірують і гарно сфотографують. Це не порада, кожний хай діє, як вважає правильним.
показати весь коментар
22.04.2025 10:40 Відповісти
У вас помилка на слові "вибирати". Вибрати ви не можете ні на сайті ні на вулиці, бо те що ви там "вибрали" зовсім не факт що зохоче з вами навіть привітатись. СЗ чи вулиця це лише перший крок, а вибор йде не на сайті а з тих що ви змогли зацікавити.
А за б/в це взагалі дивно, а як ви збираєтесь шукати не б/в? 16-літніх та з справкою гінеколога чи що?))
показати весь коментар
22.04.2025 17:17 Відповісти
" Вибрати ви не можете ні на сайті ні на вулиці, бо те що ви там "вибрали" зовсім не факт що зохоче з вами навіть привітатись" - САМЕ ТАК!" якраз цю ісину ці все-знавці не розуміють!

але ось тут ти вже не розумієш (з повагою поки до тебе)
"а з тих що ви змогли зацікавити." - поясню. 1 - жінку НЕ можливо спокусити! 2 - ти Не повинен зацікавлювати! бо вона ж тебе нічим не зацікавлює - з її сторони не маєж ніяких дій. діяльності! тоюто ТИ САМ бачиш її - і САМ цікавишься!
так само і вона - вона тебе або захотіла одразу, або ніколи!
я про те що висловлювання "зацікавити" невірне! тоюто це наголошуєж що ти щось навмисне маєш зробити -а це прямий шлях джо підкаблучення, до "тряпки"!
подивись - саме ЖІНКИ пробують спокусити мужчину! чи не так?
але по відношенню САМЕ ДО ТЕБЕ. як до особистості - НІ ОДНА КРОК НЕ ЗРОБИТЬ1

розумієш. про що я? дякую.
Все вимагається ВІД ТЕБЕ щось робити - якісь дії, якісь поступки - першому писати. писати ще так як їй царівні сьогоджні приспічило! а як - інструкції вона не виставить. а як по інструкції будеш - знову буде щось не так! тебе як собачкою чи котиком за лазеною указкую маніпулювати тоді пробують...

"16-літніх та з справкою гінеколога чи що?" він не розуміє про що говоприть.
і використовують слова не за призначенням та змістом; - тому коли говорить - роблять висновки з власних слі! вони самі з собою ен маю.ть звички посперечатись! тобто критично мислити!
показати весь коментар
23.04.2025 13:33 Відповісти
ага, а якщо ТА САМА буде на вулиці - то вона вже НЕ б/у! а "дєвсвенніца від бога"
ну просто капець логіка в тебе!

не тупи! якраз на СЗ видн оВСЮ ПІДНАГОТНУ жінок!
а якщо ти зустрівся з такою в реалі - то в будь-якому випадку ти побачиш ЯКЕ воно - жінка чи фарба!
показати весь коментар
23.04.2025 13:27 Відповісти
"яку б сам би добився." - фейспалм! ну ти і опущене!
а давай навпаки - вона його буде добиватись!
ти мужчина чи нікчема? добивалка, фу!
показати весь коментар
23.04.2025 13:12 Відповісти
а як це "самостійно почати стосунки"? можна приклад?
ну от як це розбліть.... ЖІНКИ! просто чекаюь. коли їм хлопець напише. так? чи підійде на вулиці -а вони такі "я не знайомлюсь", чи "я на вулиці не знайомлюсь"
(ТА И НІДЕ НЕ ЗНАЙОМИШЬСЯ! ні саме не підходиш до мужчин!).
так про ЩО ти?
показати весь коментар
21.04.2025 22:16 Відповісти
Та *******. У доінтернетівську добу знайомилися, зустрічалися, кохалися, одружувалися мабуть виключно через примус. 😁

Ти хочеш, щоб тебе у чатику навчили поводитися з жінками?
показати весь коментар
21.04.2025 22:46 Відповісти
причому тут "доінтернетовсьі"? ти мені будеш тут розказуваи про жіночу брєдову поведунку??

а жінки вміють поводитись з чоловіками? йди їх навчи, лицемір!
показати весь коментар
23.04.2025 13:01 Відповісти
Розкажи нам, о розумний - а на СЗ знайомитьись - це НЕ самосыйно розпочинати стосунки?
а це як взагалі "розмочинати стосунки"?
ти от написав речення - а сам не зможеш пояснити. ЩО саме написав!

ЯК ти . власне. бачиш ЄДИНИЙ варіант розпочинанян стосунків"
ЯК же ж вони. о учитель - розпочинаються? ВІДКРИЙ НАМ ЦЕЙ СЕКРЕТ!
як нам САМОСТІЙНО розпочинати - бо. згідно твого твердження - за нас їх хтось розпочинає! а ми навіть не знаємо в стосунках ми чи ні!
от тільки ти можеш визначити. зі своєї колокольні!
показати весь коментар
23.04.2025 13:11 Відповісти
Раніше були звичайні сайти знайомств.Вибираєшь,пишешь,устрічаєшся.
Зараз такіх сайтів немає.Все поставлено під гроші.
Від цього прямо гидко становиться.
показати весь коментар
21.04.2025 20:31 Відповісти
MISTAUA все безкоштовно
показати весь коментар
21.04.2025 21:42 Відповісти
а якого хера ти - платиш? там є і безкоштовна переписка!
показати весь коментар
21.04.2025 22:17 Відповісти
Комедія! Люди вірять розводілам і за статистикою дурнів стає більше!
показати весь коментар
21.04.2025 21:20 Відповісти
Люди просто все більше стають інфантилами і максимально перекладають на когось те, що повинні були б робити самі.
Ну або просто шукають не стосунків, а легких потрахеньок, заощаджуючи гроші на цукерко-букетному періоді.

Як я писав вище - кожному своє. Я знав чувака, який оженився на дівчині, яка продавала морозиво, бо на залицяння не треба було багато грошей витрачати. А зараз ховає від неї гроші. 😁 Але у них кохання.

Скільки людей - стільки різних підходів, поглядів та рішень.
показати весь коментар
21.04.2025 22:58 Відповісти
ти жнкам те саме говориш? от скажи - ЩО ВОНИ "роблять самі"? чи ти людьми ільки мужчин називаєш? )))))))))))
розкажи мені - ЯК жінки "шукають стосунків"???
сидять і чекають - поки мужчина підійде до них. щось скаже - а вони його - ВІДШИЮТЬ! і ще будуть розказувати. як він щось неправильно зробив!
а самі ні інструкцію не випустять, ні самі на влясному прикладі не покажуть!

"Ну або просто шукають не стосунків, а легких потрахеньок," - а чого вони повинні шукати якихсоь "стосунків", ще по жіночому легалу меркантильнмоу зі сторони мужчини в їхню сторону!
а не потрахеньок? от ЧОМУ?
Чому в твоєму мізку все так перекручено?

"заощаджуючи гроші на цукерко-букетному періоді." ХТО кому повинен платити. і чому?
і ЗА ЩО?

"Як я писав вище - кожному своє. " - балабол!
ти тілкьи що навязував зовісім інше!

"Я знав чувака, який оженився на дівчині, яка продавала морозиво, бо на залицяння не треба було багато грошей витрачати. " - а чому мужчина маэ витрачати грошы. а не жінка?
ти сексис. чи САМОсексист?

а ВОНА чому на ньбому одружилася?? з яких цілей та моивації?
чому ВОНА не підійшла до продавця морозива? ні разу ні до слюсаря. ні до сантехніка! ІН РАЗУ за життя!

"Але у них кохання." - ти однобітно мислиш!
показати весь коментар
23.04.2025 13:07 Відповісти
Одесса. Две подруги.
- Шо ты так долго не выходишь замуж?
- Никто меня не берет.
- А шо, ты уже у всех спрашивала?
показати весь коментар
22.04.2025 10:44 Відповісти
ага. будет она подходиь к мужчинам и писать первой им на СЗ, а темболее чтото осмісленное!! ага! счас )))))))))))))))) корона же упадет!
А бесплано ноги раздвинуть - так вообще как-будто на нее слоны насрали!
показати весь коментар
23.04.2025 13:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 