Додатки для знайомств за минулий рік заробили рекордні $6,2 мільярда. ІНФОГРАФІКА
Доходи найбільших додатків для знайомств за підсумками минулого року досягли $6,18 млрд.
Про це пише ЕП.
Як зазначається, торік доходи додатків оновили рекорд.
Більш ніж половину від загальної суми – $3,5 млрд – займає частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid і Match.com.
Також зростає кількість користувачів застосунків для знайомств. Минулого року 364 млн людей користувалися хоча б одним застосунком, а 25 млн – доплачували за преміум-функції.
Додаток Tinder став найпопулярнішим застосунком для знайомств у світі з 60 млн користувачів щомісяця у 190 країнах.
Як повідомлялося, за минулий рік міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань, так званого "податку на Google", що еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн. Відповідні звіти подали 125 платників.
Нагадаємо, сервіс для знайомств Tinder 30 червня 2023 року перестав працювати в Росії. З 15 лютого 2024 року сервіс для знайомств Tinder перестав працювати в Білорусі.
Компанія Match Group, якій належить сервіс, анонсувала припинення роботи Tinder у Росії ще на початку травня 2023 року. У заяві компанії тоді наголошувалося, що в Match Group "віддані захисту прав людини". Представник компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, прямо заявив, що вихід Tinder пов'язаний із вторгненням військ РФ в Україну.
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Якщо є люди, не здатні самостійно почати стосунки, гріх на них не заробляти.
Стосунки полюбе потребують часу.
Краще за все про це знають у банках, кредитних спілках та ломбардах. Бо заробляють на нездатності людей жити відповідно своїм доходам.
Легкі шляхи не часто ведуть до кращого.
Якби інтернет був єдиною змогою, нас з тобою на Світі нн було б.
Да і взагалі, якби з сотень, тисяч можливостей, продуктивною була лише одна.
Нє. Буває таке, що от прямо доля.... Але ж це не про анкети на сайтах знайомств.
Я казав про те, що твій вибір та спосіб обирання не є єдиним.
Не вийшло б так - вийшло б інакше. І може навіть краще. А може й ні. Щоб знати, треба, як мінімум вже перепробувати різні варіанти. Це мабуть тільки у кінці життя можна певно стверджувати. І те не факт.
Ти хоча раз в житті підходила знайомитись. першою. і розпочинати розмови - Герхардиня?
"тисяч можливостей," - ЯКИХ, конкретно???
ти все балаболиш а балаболиш.! нуль конкреики!
"Але ж це не про анкети на сайтах знайомств.!" - ЯКА РІЗНИЦЯ. якщро за анктеою - РЕАЛЬНА ЛЮДИНА, а не бот?
от ЯКА РІЗНИЦЯ-то?
якраз навпаки - показує. ЩО там за людина!
бо "на людях" вона буде поводитись в рамках! а на СЗ - жінки собі довзовляють уйму всього. чого в реальному житті не дозволяють! хамлять направо на ліво. показують себе якими є насправді!
так що дядьо-тьотя. ти краще не пиши свої коменатрі. вони ЖАЛЮнеГІДНІ!
Ти чисто теоретик-фантаст! точніше -теоретичка-фаннтастка!
З того, що ти понаписало, навіть зрозуміло чому.
яка ніколи за житят ні разу до мужчини не підійшла познайомитись. запросити його на побачення чи потрахушки1
подивись на ЇЇ висловлювання - "мужчина должен" - непрямо але опосередковано дає таку повістку, "добиватись", "тратитись на (жінку)"
все по ТП_Бінго жіночому. вигідному тілкьи їй, лекалу!
а ЯК це - - підходии першим. починати розмову - при тому що тебе одразу звинуватять в озабоченності. щзо ти тільки сексу хочеш
(а що мені ще хотіи від жінки* ЩО вона мені ще може ДАТИ? щ ов неї є? якщо так хоче - то ЧОМУ не дає зараз і не підходить і не пропонує зовісім. ні разу? ін мені. ін мому другу, ні моїм знайомим чоловічої статі! вона ж так хоче нам. мужчинам. щзось дати -а ми от ТІЛЬКи сексу від неї хочемо1 а вона нам хоче і пиріжки спекти. і борщом вгостити. і шоколадку придбати! але от ніяк, ДО СИХ ПІР ні одна! а ми. негідники такі - не хочемо "стосунків" БЕЗ СЕКСУ! а от вона хоче - і ми під ту фригідку повинін прогнутись!) ---- то воно не знає, їй це не відоме!
але відоме їй підсвідомості! що це вимагає надсзусиль - наважитись! тому підсвідомість каже "ти сиди. мужчини самі все зроблять - а тобі тільки перебирати!" - оце такий захист її жалюнегідної психіки - щоби нічого ен робити. а, отже - і не нести відповідальнсоті за своїх дії та поступки!
і що ж =- підсвідомість її ПРАВА!" -мужчини настільки опустились. що вони ще за власні гроші умаляють жінку з ним совокупитись! ТЬФУ!
а от 99,9% - ні разу в житті не підійшли до мужчин познайомитись! тому вони на своєму єсві НЕ ЗНАЮТЬ. ЯК ЦЕ! знає тілкьи їхня підсвідомість! а практика - НІ!
тмо у вони так бояться!
бо кожна яка ще проьбувала - то там такий набір ємоцій відбувався. ремер рук, адреналін в зашкал - зщо вона , ссиклива, більше на таке не погодиться! ))))
тому все перекинули на чоловіків - та щей мають наглість їх за це унижаи,! лицемірки!
От і Герхандиня - з таких!
або просто якийсь чмо-мужчинка, який як в тому мультику про бика який цицьки надягав. щоб в коровник потрапити1
А за б/в це взагалі дивно, а як ви збираєтесь шукати не б/в? 16-літніх та з справкою гінеколога чи що?))
але ось тут ти вже не розумієш (з повагою поки до тебе)
"а з тих що ви змогли зацікавити." - поясню. 1 - жінку НЕ можливо спокусити! 2 - ти Не повинен зацікавлювати! бо вона ж тебе нічим не зацікавлює - з її сторони не маєж ніяких дій. діяльності! тоюто ТИ САМ бачиш її - і САМ цікавишься!
так само і вона - вона тебе або захотіла одразу, або ніколи!
я про те що висловлювання "зацікавити" невірне! тоюто це наголошуєж що ти щось навмисне маєш зробити -а це прямий шлях джо підкаблучення, до "тряпки"!
подивись - саме ЖІНКИ пробують спокусити мужчину! чи не так?
але по відношенню САМЕ ДО ТЕБЕ. як до особистості - НІ ОДНА КРОК НЕ ЗРОБИТЬ1
розумієш. про що я? дякую.
Все вимагається ВІД ТЕБЕ щось робити - якісь дії, якісь поступки - першому писати. писати ще так як їй царівні сьогоджні приспічило! а як - інструкції вона не виставить. а як по інструкції будеш - знову буде щось не так! тебе як собачкою чи котиком за лазеною указкую маніпулювати тоді пробують...
"16-літніх та з справкою гінеколога чи що?" він не розуміє про що говоприть.
і використовують слова не за призначенням та змістом; - тому коли говорить - роблять висновки з власних слі! вони самі з собою ен маю.ть звички посперечатись! тобто критично мислити!
ну просто капець логіка в тебе!
не тупи! якраз на СЗ видн оВСЮ ПІДНАГОТНУ жінок!
а якщо ти зустрівся з такою в реалі - то в будь-якому випадку ти побачиш ЯКЕ воно - жінка чи фарба!
а давай навпаки - вона його буде добиватись!
ти мужчина чи нікчема? добивалка, фу!
ну от як це розбліть.... ЖІНКИ! просто чекаюь. коли їм хлопець напише. так? чи підійде на вулиці -а вони такі "я не знайомлюсь", чи "я на вулиці не знайомлюсь"
(ТА И НІДЕ НЕ ЗНАЙОМИШЬСЯ! ні саме не підходиш до мужчин!).
так про ЩО ти?
Ти хочеш, щоб тебе у чатику навчили поводитися з жінками?
а жінки вміють поводитись з чоловіками? йди їх навчи, лицемір!
а це як взагалі "розмочинати стосунки"?
ти от написав речення - а сам не зможеш пояснити. ЩО саме написав!
ЯК ти . власне. бачиш ЄДИНИЙ варіант розпочинанян стосунків"
ЯК же ж вони. о учитель - розпочинаються? ВІДКРИЙ НАМ ЦЕЙ СЕКРЕТ!
як нам САМОСТІЙНО розпочинати - бо. згідно твого твердження - за нас їх хтось розпочинає! а ми навіть не знаємо в стосунках ми чи ні!
от тільки ти можеш визначити. зі своєї колокольні!
Зараз такіх сайтів немає.Все поставлено під гроші.
Від цього прямо гидко становиться.
Ну або просто шукають не стосунків, а легких потрахеньок, заощаджуючи гроші на цукерко-букетному періоді.
Як я писав вище - кожному своє. Я знав чувака, який оженився на дівчині, яка продавала морозиво, бо на залицяння не треба було багато грошей витрачати. А зараз ховає від неї гроші. 😁 Але у них кохання.
Скільки людей - стільки різних підходів, поглядів та рішень.
розкажи мені - ЯК жінки "шукають стосунків"???
сидять і чекають - поки мужчина підійде до них. щось скаже - а вони його - ВІДШИЮТЬ! і ще будуть розказувати. як він щось неправильно зробив!
а самі ні інструкцію не випустять, ні самі на влясному прикладі не покажуть!
"Ну або просто шукають не стосунків, а легких потрахеньок," - а чого вони повинні шукати якихсоь "стосунків", ще по жіночому легалу меркантильнмоу зі сторони мужчини в їхню сторону!
а не потрахеньок? от ЧОМУ?
Чому в твоєму мізку все так перекручено?
"заощаджуючи гроші на цукерко-букетному періоді." ХТО кому повинен платити. і чому?
і ЗА ЩО?
"Як я писав вище - кожному своє. " - балабол!
ти тілкьи що навязував зовісім інше!
"Я знав чувака, який оженився на дівчині, яка продавала морозиво, бо на залицяння не треба було багато грошей витрачати. " - а чому мужчина маэ витрачати грошы. а не жінка?
ти сексис. чи САМОсексист?
а ВОНА чому на ньбому одружилася?? з яких цілей та моивації?
чому ВОНА не підійшла до продавця морозива? ні разу ні до слюсаря. ні до сантехніка! ІН РАЗУ за життя!
"Але у них кохання." - ти однобітно мислиш!
- Шо ты так долго не выходишь замуж?
- Никто меня не берет.
- А шо, ты уже у всех спрашивала?
А бесплано ноги раздвинуть - так вообще как-будто на нее слоны насрали!