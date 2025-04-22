Російські фабрики з пошиття одягу почали передавати для виробництва військової форми

Фабрика з пошиття одягу в Іванівській області (Росії), що належала компанії "Фаберлік", перейшла під контроль структури російського "Воєнторгу".

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, виробник косметики та парфумерії продав 100% у ТОВ "Фешн Фекторі", яке керує підприємством, "Воєнтекстильпрому". Угода була зареєстрована 10 квітня.

За словами представника "Фаберліку", керівництво компанії вирішило продати актив, щоб розвивати виробництво продукції з "найбільшим потенціалом продажів". Суму, за яку було продано фабрику, співрозмовник видання не назвав.

Компанія "Фаберлік", будучи одним із найбільших російських виробників парфумерно-косметичної продукції, зайнялася продажем одягу в 2013 році. Власну фабрику з пошиття одягу в Іванівській області компанія запустила 2017 року. За рік підприємство випускало близько 750 тис. виробів.

Покупець швейної фабрики "Фаберліку" – ТОВ "Воєнтекстильпром" – на 64% належить підприємцю Аслану Аталікову, на 26% – АТ "Воєнторгу", а на 10% – Заліму Кардангушеву. Компанія спеціалізується на пошитті речей та екіпірування для потреб Міноборони РФ та МНС Росії.

Раніше повідомлялося, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Наприкінці січня керівник GJ Владімір Мельников оголосив про закриття швейних фабрик у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області. За його словами, ключовими причинами скорочення виробництва стали відсутність нових технологій для розвитку ефективності бізнесу та збитковість, обумовлена ​​відпливом кадрів на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

На початку березня стало відомо, що в Росії швейні та взуттєві підприємства закриваються по всій країні, а російські бренди переносять виробництво за кордон.