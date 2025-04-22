Ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію

Уранці 22 квітня ціни на золото вперше в історії перетнули позначку у $3500 за унцію.

Про це свідчать дані торгів металу, які відстежує Investing.com, передає Укрінформ.

Зокрема, станом на 09:17, ф’ючерси на золото становили $3507,85 за унцію. За даними Bloomberg, золото продовжило своє бурхливе зростання через занепокоєння щодо того, що президент США Дональд Трамп може звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла.

Відтак, злитки золота зросли у ціні на 2,2% у вівторок після стрибка на 2,9% на попередній сесії.

Читайте також: У Шанхаї встановили банкомат, який приймає золото на переробку. Черги розписані до травневих свят

Раніше Трамп закликав главу ФРС негайно знизити облікову ставку, проте цей крок розглядається фінансовим ринком як загроза незалежності Центрального банку США.

"Швидке зростання ціни на золото цього року говорить мені про те, що ринки менше довіряють США, ніж будь-коли. Наратив про "торгівлю Трампа" перетворився на "продай Америку", – вважає аналітикиня з Kallanish Index Services Лі Ліанг Ле.

Загалом із початку року золото зросло вже на третину. Тим часом, банки стали все більш позитивно ставитися до золота. Серед них Goldman Sachs Group Inc., який прогнозує, що метал може досягти ціни у $4000 за унцію в середині наступного року.

Як повідомлялося, напередодні ціни на золото знову зросли до рекордного рівня, перевищивши $3385 за унцію на тлі послаблення американського долара та критику Федеральної резервної системи президентом Дональдом Трампом.