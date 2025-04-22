В Україні оголосили перші аукціони з суборенди держземель під садівництво на 25 років

ТОВ "Державний земельний банк" виставив на торги державні сільськогосподарські землі для вирощування багаторічних насаджень зі строком суборенди 25 років.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, ділянки під садівництво стануть доступні для користування в 10 областях.

"Запускаємо спеціально під вирощування садів, ягідників, горіхів та інших нішевих культур. Це унікальний інструмент для фермерів та підприємств – можливість стабільного та довгострокового планування своєї діяльності. А також зручні й прозорі умови для тих, хто справді працює на землі", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

У першому пулі планується передати в довгострокову суборенду 60 земельних ділянок загальною площею 803,7 гектара. Найбільше угідь – 37 – буде представлено на Закарпатті, їхня сумарна площа становить 252 га.

Перші три ділянки вже доступні для суборенди на Житомирщині, у Коростенському районі. Їхні площі варіюються від 4,2 до 33 га. А середня стартова вартість становить від 2000 грн за гектар.

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За словами гендиректора "Земельного банку" Ярослава Ярославського, ділянки під багаторічні насадження мають середню площу від 8 до 15 гектарів. Такі розміри угідь є оптимальними для вирощування садів, ягідників, горіхів чи інших нішевих культур.

"Їх стартова вартість, як і переважно для всіх державних сільгоспземель, становить 12% від нормативної грошової оцінки. Однак реальну ринкову вартість ділянок під багаторічні насадження дізнаємось вже в ході торгів", – додав він.

Участь в аукціонах можуть брати як фізичні, так і юридичні особи. Для цього необхідно обрати лот на мапі "Земельного банку", зареєструватися на одному з електронних майданчиків, підключених до системи "Прозорро.Продажі", подати заявку, завантажити обов’язкові документи через електронний кабінет та сплатити реєстраційний і гарантійний внески.

Що таке "Земельний банк"

7 вересня минулого року Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулия 1 жовтня.

Як зауважили в Міністерстві економіки, держава є найбільшим власником землі сільгосппризначення і має у своєму розпорядженні 806 тис. га. Відтак, за умови ефективного надання їх в оренду на тривалий період держбюджет зможе щорічно поповнюватися гарантованими 8 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.