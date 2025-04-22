"Детективна історія": Суд знову повернув обладнання для виробництва нелегальних сигарет фірмі контрабандиста Альперіна

Овідіопольський районний суд Одеської області скасував повторний арешт і повернув власнику виробничу лінію, яка була вилучена у справі про незаконне виробництво сигарет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, йдеться про "стару детективну історію про вилучення БЕБ лінії з виробництва контрафактного тютюну у компанії людини-символу тіньового підакцизного ринку і контрабанди – Альперіна".

Гетманцев нагадав, що ця лінія декілька разів вилучалася і декілька разів поверталася компанії за рішеннями судів.

"Сьогодні суддею Овідіопольського районного суду Одеської області Панасенко Є.М. на засіданні з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ "Оріон Тобакко" за ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, лінія знову повернута. Виготовлення контрафактного тютюну та красти у армії акциз можна продовжувати", – повідомив депутат.

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Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев повідомляв, що Державна податкова служба анулювала ліцензію ТОВ "Оріон табако" на виробництво тютюнових виробів.

Нагадаємо, компанію "Оріон Тобакко" в Одеській області називають близькою до підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

За даними слідства, впродовж 2022 року це підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виготовляло та реалізувало сигарети з підробленими марками акцизного податку.

Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили лінію для виробництва сигарет. Також було вилучено понад 1,2 млн пачок сигарет з підробленими марками акцизного податку.

На початку лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва за клопотанням прокурора лінію з виробництву тютюнових виробів арештували та передали її в управління АРМА, яка вже обрала реалізатора для продажу цього майна.

Проте, у лютому цього року суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив рішення скасувати арешт на цю лінію та зобов`язав повернути майно особі, у якої воно вилучалося, повідомляли у БЕБ. Але на початку березня суд повторно арештував цю виробничу лінію.