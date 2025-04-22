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Новини Тіньова економіка
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"Детективна історія": Суд знову повернув обладнання для виробництва нелегальних сигарет фірмі контрабандиста Альперіна

Суд знову повернув обладнання для виробництва нелегальних сигарет фірмі Альперіна

Овідіопольський районний суд Одеської області скасував повторний арешт і повернув власнику виробничу лінію, яка була вилучена у справі про незаконне виробництво сигарет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, йдеться про "стару детективну історію про вилучення БЕБ лінії з виробництва контрафактного тютюну у компанії людини-символу тіньового підакцизного ринку і контрабанди – Альперіна".

Гетманцев нагадав, що ця лінія декілька разів вилучалася і декілька разів поверталася компанії за рішеннями судів.

"Сьогодні суддею Овідіопольського районного суду Одеської області Панасенко Є.М. на засіданні з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ "Оріон Тобакко" за ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, лінія знову повернута. Виготовлення контрафактного тютюну та красти у армії акциз можна продовжувати", – повідомив депутат.

Читайте також: БЕБ обшукало компанію, пов’язану з контрабандистом Альперіним: вилучили обладнання для виробництва сигарет

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев повідомляв, що Державна податкова служба анулювала ліцензію ТОВ "Оріон табако" на виробництво тютюнових виробів.

Нагадаємо, компанію "Оріон Тобакко" в Одеській області називають близькою до підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

За даними слідства, впродовж 2022 року це підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виготовляло та реалізувало сигарети з підробленими марками акцизного податку.

Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили лінію для виробництва сигарет. Також було вилучено понад 1,2 млн пачок сигарет з підробленими марками акцизного податку.

На початку лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва за клопотанням прокурора лінію з виробництву тютюнових виробів арештували та передали її в управління АРМА, яка вже обрала реалізатора для продажу цього майна.

Проте, у лютому цього року суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив рішення скасувати арешт на цю лінію та зобов`язав повернути майно особі, у якої воно вилучалося, повідомляли у БЕБ. Але на початку березня суд повторно арештував цю виробничу лінію.

Автор: 

цигарки (355) тютюн (336) тіньова економіка (58) Альперін Вадим (25) Гетманцев Данило (481)


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Топ коментарі
+2
Бо це самоуправство слідчого судді і посадовців "арма". Слідчий суддя не має повноважень для конфіскації, а лише може накласти арешт на майно, відчуджується майно лише рішенням суду під час розгляду справи. А всі ці хитровиїбані чинуші придумали чудову схему, віджати через слідчого суддю майно, продати, і навіть якщо суд вирішить що особа не винна -- майна вже не існує. І це не лише стосовно майна по цій конткретній справі, а й загалом по країні. Сомалі відпочиває, не країна а бедлам.
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22.04.2025 21:11
+1
Лексе, а на обрізаному корешу віслюка Вадимці Альперіну, є ще де клеймо ставити?
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23.04.2025 09:49
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ще вироку немає, а АРМА вже реалізатора знайшла, швидкі хлопці, не там де треба. Питання друге, там же санкція передбачає конфіскацію, яке нафіг скасування арешту.
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22.04.2025 19:35 Відповісти
Бо це самоуправство слідчого судді і посадовців "арма". Слідчий суддя не має повноважень для конфіскації, а лише може накласти арешт на майно, відчуджується майно лише рішенням суду під час розгляду справи. А всі ці хитровиїбані чинуші придумали чудову схему, віджати через слідчого суддю майно, продати, і навіть якщо суд вирішить що особа не винна -- майна вже не існує. І це не лише стосовно майна по цій конткретній справі, а й загалом по країні. Сомалі відпочиває, не країна а бедлам.
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22.04.2025 21:11 Відповісти
так отож, що якесь мутєво, вирока намає, а майно вже АРМА комусь продає, хтось вирішив поставити подєшовкє свій папіроснийсвічний заводик.
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22.04.2025 21:46 Відповісти
Лексе, а на обрізаному корешу віслюка Вадимці Альперіну, є ще де клеймо ставити?
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23.04.2025 09:49 Відповісти
всі вони однакові, звтчано, що нема.
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23.04.2025 10:39 Відповісти
та тут один маланєц вирішив кинути іншого
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23.04.2025 15:18 Відповісти
а чи не простіш просто зпалити хату?
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22.04.2025 19:46 Відповісти
Ну в натурє, усьо правильно, до Європи премося, а там без лівих цигарок ну ніяк
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23.04.2025 08:34 Відповісти
Добре мати свій "кишеньковий" суд! Але треба нагадати, шо карма знайде колись безчесних суддів...
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23.04.2025 11:41 Відповісти
Знайде. Десь на березі озера в Італії , на віллі з басейном і коштами в банках. Суддівська карма - вона така, безпощадна.
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23.04.2025 14:21 Відповісти
А- а-а-а!! Ржем папріколу! Апять зловлять ті станки, арештують і знову повернуть контрабасу.
Країна й**нутих на всю голову циган. А ще кудись в ЕС зібрались. Тепер зрозуміло чому Орбан так палки в колеса українцям робить. Бо почали перепльовувати самих найциганіших циган - угорців.
Конкуренція.
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23.04.2025 14:19 Відповісти

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