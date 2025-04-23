Продавали обладнання для гвинтокрилів у Росію: Топменеджер "Мотор Січі" дав свідчення проти Богуслаєва і уник тюрми

Колишній директор зовнішньоторговельного департаменту АТ "Мотор Січ" Олег Дзюба уклав угоду з прокурором і отримав умовне покарання у справі про постачання комплектуючих для гвинтокрилів у Росію вже під час повномасштабної війни.

Соломʼянський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості 20 березня, повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок.

У суді обвинувачений розповів, що з 1987 року працював на підприємстві "Мотор Січ". У 2015 році його призначили на посаду директора зовнішньоторговельного департаменту й відповідав за укладення контрактів, де він працював під керівництвом генерального директора, а в подальшому, президента АТ "Мотор Січ" Вʼячеслав Богуслаєва, якому фактично належало підприємство.

До 2014 року "Мотор Січ" експортувала товари на підприємства військово- промислового комплексу РФ. Указом Президента України у 2014 році експорт товарів військового призначення у Росію припинився. Але "Мотор Січ", за словами Дзюби, продовжила продавати продукцію до РФ, скориставшись "посередництвом" компаній із Китаю.

Він також розповів, що на початку 2022 року перебував у Росії, де проводив зустрічі з приводу подальшого експорту товарів, виготовлених АТ "Мотор Січ", про результати яких по поверненню в Україну доповів Богуслаєву.

Топменеджер також визнав, що "Мотор Січ" продовжувала постачати продукцію до РФ навіть після початку повномасштабної війни.

За його словами, у березні-квітні 2022 року "Мотор Січ" поставила китайській компанії за договором 2021 року три партії запчастин для ремонту авіадвигунів. Надалі такі запчастини з КНР ввозилися до Росії. Дзюба визнав, що особисто обговорював поставки з Богуслаєвим і останній достовірно знав, що "Мотор Січ" поставляє запчастини до РФ.

Згідно із матеріалами справи, у березні-квітні 2022 року за такою схемою "Мотор Січ" ввезла до Росії запчастин до авідвигунів на суму понад 71 млн грн.

Крім того, у травні 2022 року "Мотор Січ" поставила компанії з Гонконгу двигуни для гвинтокрилів російського виробництва.

Дзюба підтвердив, що у Богуслаєва вигадали схему вивозу з "Мотор Січ" заготовок для виготовлення у "ДНР" лопаток до авіаційних двигунів. Філіал АТ "Мотор Січ", який виготовляв такі лопатки, знаходився на тимчасово окупованій території – у місті Сніжне Донецької області. Щоб замаскувати ці дії, запчастини продавали до ОАЕ, а далі через підконтрольні компанії ввозили до Росії і, зрештою, до Сніжного. Кошти за виготовлення сплачувались РФ, а податки – "ДНР".

За версією обвинувачення, до "республіканського бюджету "ДНР" було зараховано 58,6 млн російських рублів (що становило 20,51 млн грн), сплачених у вигляді "вивізного мита".

Дії Дзюби кваліфікували як ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 ККУ), пособництво державі-агресору шляхом підготовки передачі та передачі матеріальних ресурсів (ч.2 ст.28, ст.111-2 ККУ) і сприяння діяльності терористичної організації (ч.1 ст.258-3 ККУ).

За угодою з прокурором, Дзюбу засудили до 5 років позбавлення волі і звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки. Обвинувачений був звільнений з-під варти в залі суду. В ізоляторі він провів 2,5 роки.

Що відомо про справу Богуслаєва?

Як повідомлялося, президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва і його менеджера Олега Дзюбу затримали в жовтні 2022-го. Богуслаєв досі утримується під вартою.

У 2023 році президент Володимир Зеленський запровадив санкції до Богуслаєва. Активи бізнесмена вартістю понад 12 млрд гривень заарештували. У 2024 році Вищий антикорупційний суд на підставі запроваджених санкцій конфіскував активи Богуслаєва на користь держави.

Справа за обвинуваченням Богуслаєва перебуває на розгляді Соломʼнського суду Києва. Після затвердження угоди щодо Дзюби справу передали іншій колегії суддів.