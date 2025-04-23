Податківці остаточно виграли суд у Південного ГЗК на 3,7 мільярда (оновлено)

Верховний Суд зобов'язав АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") сплатити до бюджету 3,7 млрд грн податків та штрафів за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів кіпрським фірмам.

Таким чином, Верховний Суд підтримав позицію Державної податкової служби (ДПС), задовільнивши касаційну скаргу, повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років "ПівдГЗК" перерахувало 12 акціонерам - резидентам Кіпру дивіденди на загальну суму 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів підприємство застосовувало пільгову ставку оподаткування – 5%, а до бюджету України сплатили 1,49 млрд грн.

"Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії – "технічні". Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне", – вказують у ДПС.

Тому податківці донарахували підприємству 2,98 млрд грн податків та наклали штрафи на 0,8 млрд грн.

"Позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій", – наголосили у ДПС.

У податковій службі додали, що тепер у "ПівдГЗК" є 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти.

"У разі несплати – через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості. Матеріали перевірки будуть передані правоохоронним органам для відповідного відпрацювання", – попереджають податківці.

Своєю чергою у пресслужбі ПівденногоГЗК заявили, що підприємство діяло відповідно до норм, які діяли на час сплати дивідендів.

"У зазначеній справі Південний ГЗК діяв у суворій відповідності до норм Податкового кодексу та міжнародного права, які були чинними в період виплати дивідендів у 2017-2019 роках. Кіпрські компанії, які є акціонерами активу, надали Південному ГЗК всі необхідні документи для застосування ставки податку на репатріацію дивідендів. У своїх діях Південний ГЗК керувався чинними на той час роз'ясненнями Податкової служби України та судовою практикою", – наголосили в компанії.

Крім того, адміністративні суди першої та апеляційної інстанції не розглядали справу по суті, а скасували податкові повідомлення-рішення, насамперед посилаючись на мораторій на проведення податкових перевірок під час війни.

"Водночас Верховний суд України змінив раніше сформовану практику щодо мораторію на проведення податкових перевірок і, без належного вивчення матеріалів справи, фактично взяв на себе повноваження суду першої інстанції – ухвалив нове, негативне для Південного ГЗК рішення. Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що нестабільність податкової політики та судової практики, а також їхнє зворотне застосування у часі створюють серйозні ризики для інвесторів", – додали в компанії.

За даними у системі YouControl, основними власниками АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") є кіпрські компанії Zantest Limited (29,88% акцій) та Jantere Limited (59,76%), а кінцевим бенефіціаром підприємства вказаний Рінат Ахметов.

Читайте також: Ахметов добудував супер’яхту за $500 мільйонів і виставив на продаж усі свої приватні літаки. ВIДЕО

Як повідомлялося, у 2021 році "Південний ГЗК" спрямував на виплату акціонерам понад 31,5 мільярда гривень за рахунок прибутку, отриманого підприємством у 2017-2020 роках.

У 2017-2019 роках "Південний ГЗК" спрямував на виплату дивідендів ще 23 млрд грн за рахунок прибутку 2013-2018 років.

Південний ГЗК є одним із основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобуванням та збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату.

Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого у центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

Південний ГЗК раніше контролювався групою "Метінвест" та компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group російського мільярдера Романа Абрамовича, у 2018 році вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій Південного ГЗК у групи "Приват" (Дніпро). У 2022 році представників Evraz вивели з наглядової ради підприємства.