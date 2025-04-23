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Новини
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Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів, – Мінагрополітики

Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів

Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. 

Він зауважив, що найбільшим виробником концентратів є компанія TBF Group, яка має п'ять заводів в Україні, що переробляють близько 300 тис. тонн сировини в сезон. Основними ринками збуту продукції є не лише торгові продуктові мережі в Україні, а й країни Європейського Союзу та США.

"Більшість заводів побудовані за принципом green field. Це дає можливість використовувати передові технології виробництва та забезпечити високий рівень енергоефективності. Також всі заводи групи мають замкнутий цикл виробництва, що зменшує рівень відходів до 0%", – розповів міністр.

Окрім тог, компанія відкрила завод із виробництва біоетанолу, обсяг виробництва якого складає 4,5 тис. кубометрів біоетанолу на місяць. Основною сировиною є зерно кукурудзи, обсяг переробки якої складає 11,5 тис. тонн на місяць.

Окрім того, компанія також виробляє субпродукти, такі як суха барда (DDGS), кукурудзяна олія та планує запуск виробництва скрапленого СО2.

Як повідомлялося, Україна в 2024 році вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши Польщу й багаторічного лідера цього сегменту – Сербію. 10 років тому Україна практично не експортувала цю ягоду.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Євросоюзу тими культурами, які вирощуються в Україні.

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Мінагрополітики (1365) продукти (737) виробництво (1298) фрукти (104)


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Навіть не здогадувався що ми завалюємо світ оранд джусом. Який мабуть займає у світі 90 відсотків від усіх соків разом взятих.
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23.04.2025 17:34 Відповісти
згаданий вами орандж джус вже давно нектар з води і хімії
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23.04.2025 17:51 Відповісти
З яблучних концентратів роблять соки
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23.04.2025 20:21 Відповісти
Що з цього мають українці? Можете не відповідати...
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23.04.2025 17:37 Відповісти
"Україна в 2024 році вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини".
"Родина очільника АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила $300 тис. на продажі малини" - ну ось, тепер все стало на свої місця
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23.04.2025 17:40 Відповісти
*********
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23.04.2025 18:50 Відповісти
Брєд сивої кобили!!! Подивіться на глобус - країни півдня виробляють мільярди декалітрів соків і концентратів. Достатньо сказати, що соки ТМ Jaffa, який виробляє крихітний Ізраїль, стоять майже у кожному українському маркеті. Міністр дебіл. Хоча, чого можна очікувати від zеленої шобли...
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23.04.2025 19:13 Відповісти

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