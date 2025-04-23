Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів, – Мінагрополітики

Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він зауважив, що найбільшим виробником концентратів є компанія TBF Group, яка має п'ять заводів в Україні, що переробляють близько 300 тис. тонн сировини в сезон. Основними ринками збуту продукції є не лише торгові продуктові мережі в Україні, а й країни Європейського Союзу та США.

"Більшість заводів побудовані за принципом green field. Це дає можливість використовувати передові технології виробництва та забезпечити високий рівень енергоефективності. Також всі заводи групи мають замкнутий цикл виробництва, що зменшує рівень відходів до 0%", – розповів міністр.

Окрім тог, компанія відкрила завод із виробництва біоетанолу, обсяг виробництва якого складає 4,5 тис. кубометрів біоетанолу на місяць. Основною сировиною є зерно кукурудзи, обсяг переробки якої складає 11,5 тис. тонн на місяць.

Окрім того, компанія також виробляє субпродукти, такі як суха барда (DDGS), кукурудзяна олія та планує запуск виробництва скрапленого СО2.

Як повідомлялося, Україна в 2024 році вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши Польщу й багаторічного лідера цього сегменту – Сербію. 10 років тому Україна практично не експортувала цю ягоду.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Євросоюзу тими культурами, які вирощуються в Україні.