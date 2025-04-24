Податковий комітет Ради підтримав законопроєкт про оподаткування віртуальних активів. Що він передбачає (оновлено)

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав до першого читання законопроєкт про віртуальні активи.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

"Наш Комітет підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів", – зазначив він.

За словами нардепа, відповідно до проєкту закону, передбачається пільговий період оподаткування для 2026 року на рівні 5%.

Що передбачає закон про віртуальні активи

Як додав голова податкового комітету Данило Гетманцев, згідно з проєктом закону, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права.

При цьому право власності на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, закон або рішення суду і підтверджується володінням засобами доступу, такими як криптографічні ключі.

Закон також передбачає презумпцію правомірності володіння, якщо судом не встановлено інше.

Також, публічна пропозиція віртуальних активів вимагатиме оформлення "білої книги" – документа з детальною інформацією про актив, емітента та ризики. Допуск до торгів на торговельних майданчиках також регулюватиметься чіткими процедурами, включаючи авторизацію та розкриття інформації.

Постачальники послуг, пов’язаних із оборотом віртуальних активів (зберігання, торгівля, переказ тощо), повинні пройти авторизацію та забезпечувати захист клієнтів.

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У питанні податку на доходи фізичних осіб пропонується:

вести окреме оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами;

оподатковувати саме прибуток від операцій, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;

фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;

для активів, придбаних до набрання чинності закону, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО – 5%.

При цьому не оподатковуватимуться доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної заробітної плати.

Щодо податку на прибуток юридичних осіб вводяться нові різниці для коригування фінансового результату (за принципом операцій з цінними паперами), а перелік витрат, що враховуються при здійсненні операцій з віртуальними активами, визначатиметься Мінфіном за поданням регулятора.

У питанні податку на додану вартість об’єктом ПДВ не являються операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління, продажу, обміну, погашення віртуальних активів. Виключення – продаж та обмін NFT, а також продаж та обмін віртуальних активів, які посвідчують право вимагати передачі майна або надання послуги.

Водночас платникам єдиного податку заборонені операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов’язаних з оборотом таких активів, не мають права використовувати спрощену систему оподаткування.

Також постачальники послуг, пов’язаних з віртуальними активами зобов’язані стати на облік у контролюючих органах та подавати щорічний звіт про такі операції щодо фізичних та юридичних осіб, які є резидентами України. За невиконання цих обов’язків передбачаються штрафи.

Передбачається, що зміни до Податкового кодексу запрацюють з 1 січня 2026 року.

Як наголосив Данило Гетманцев, легалізація криптовалюти потенційно може мати значний ефект для бюджету. Так, за даними дослідження Global Ledger щодо потенціалу оподаткування, якби ринок крипти був легалізований раніше, уже за за 2021-2024 роки Україна могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж (за ставкою 18%) та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.