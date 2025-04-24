Ознаки порушення антимонопольного законодавства: Американська торговельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції "Укрзалізниці"

Американська торговельна палата в Україні (АСС) закликала "Урзалізницю" переглянути своє рішення про зміну тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямку морського порту "Чорноморськ".

АСС також закликає створити конкурентні умови залізничних перевезень у напрямку всіх морських портів Одеського регіону, передає галузевий портал ЦТС.

В Американській торговій палаті зауважили, що після відновлення вантажного залізничного руху за напрямом Знам’янка-Помічна-Колосівка "Укрзалізниця" скоротила відстані між транзитними пунктами для кінцевих станцій маршрутів "Одеса-порт" та "Чорноморська" (Південний), що дозволило зменшити тарифні відстані для цих портів.

"Однак для станції "Чорноморськ-порт", "Ксенієво експ." та "Ксенієво" вони залишилися незмінними, що спричинило суттєве підвищення вартості залізничних перевезень (приблизно до $2-2,5 за тонну) у напрямку терміналів порту Чорноморськ, чим створено нерівні конкурентні умови", – наголошують у бізнес-асоціації.

На думку АСС, підвищення вартості перевезень у напрямку порту Чорноморськ є необґрунтованим і таким, що суперечить зобов’язанням "Укрзалізниці" як природної монополії, а саме – забезпечувати принципи рівного доступу до послуг.

"Наслідком такої політики стає перерозподіл вантажопотоків на користь інших портів, що призводить до негативних економічних наслідків для регіону, знижує інвестиційну привабливість та створює загрозу втрати частки ринку. Такі дії УЗ можуть містити ознаки зловживання монопольним становищем, оскільки вони обмежують доступ до ринку портових послуг, а також суперечать Закону "Про залізничний транспорт", який гарантує рівний доступ до залізничної інфраструктури всіх учасників ринку", – наголосили в АСС.

Члени Американської торгової палати наголосили на необхідності термінового вирішення зазначеного питання, а також забезпечення прозорого та ефективного підходу до визначення тарифних відстаней для всіх портів і рівноправного та конкурентного функціонування портової логістики в Україні.

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Як повідомлялося, раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали "Укрзалізницю" припинити спекуляції з тарифними відстанями, і орієнтуватися на найкоротші маршрути при тарифікації залізничних перевезень. Інакше наша продукція втратить конкурентоздатність, а сама УЗ втратить клієнтів, бо вони перейдуть на альтернативні способи доставки вантажів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які у 2024 році оцінювалися у 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.