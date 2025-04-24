Російська влада почала штучно уповільнювати мобільний інтернет через українські дрони (оновлено)

Мешканці Ростовської області Росії, що межує з Україною, поскаржилися на різке падіння швидкості інтернету в нічні години.

У Міністерстві цифрового розвитку, інформаційних технологій і зв'язку Ростовської області підтвердили, що швидкість інтернету уповільнили за дорученням влади, пише The Moscow Times.

Таке рішення регіональна влада пояснила необхідністю забезпечити "безпеку життєдіяльності мешканців" області.

Користувачі зазначають, що мобільний інтернет у регіоні погано працює з півночі до п'ятої ранку. Причому, це відбувається вже чотири місяці – з грудня 2024 року. На запитання щодо термінів зняття обмежень у Мінцифри регіону відповіли, що це станеться, коли "небезпека" для мешканців зникне.

Аналогічні обмеження запровадила влада ще одного південного регіону Росії – Астраханської області. Там пояснили уповільнення мобільного інтернету "оперативною необхідністю, пов'язаною із забезпеченням безпеки та протидією терористичній загрозі".

У пресслужбі губернатора регіону зазначили, що швидкість передачі даних може бути знижена по всій області "без попереднього повідомлення абонентів".

За даними російського видання "Коммерсант", влада штучно уповільнює швидкість мобільного інтернету вночі, щоб завадити українським безпілотникам.

Наприклад, у Ростовській області раніше планували взагалі відключати мобільний інтернет з 00.00 до 5.00. Однак потім було ухвалено рішення обмежити швидкість до 512 кбіт/с, підтвердив представник одного з російських мобільних операторів. Він уточнив, що таке обмеження почали запроваджувати з грудня минулого року.

У січні минулого року мобільний інтернет повністю відключали кілька ночей поспіль на північному заході Росії: у Ленінградській, Новгородській та Псковській областях. Обмеження були пов'язані з візитом Лукашенка для участі у заходах із Путіним. Російські ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що мобільний інтернет відключали через загрозу атак безпілотників.

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Як повідомлялося, у лютому українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) російської держкорпорації "Газпром", який випускає бензин та дизпаливо, а також виробляє сірку для вибухівки, після чого він призупиняв роботу.

Також українські дрони регулярно завдавали ударів по об'єктах у Ростовській області, які пов'язані із забезпеченням окупаційної російської армії.