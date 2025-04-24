Агентство відновлення цього року планує відремонтувати 135 мостів. На 33 уже розпочали роботи
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури цього року відремонтує 135 штучних споруд (мостів, тунелів, шляхопроводів) на дорогах державного значення. На 33 об'єктах роботи вже розпочалися.
Про це йдеться в повідомленні Агентства.
"У 2025 році понад 135 мостів на дорогах загального користування державного значення по всій Україні потребують ремонту для збереження їх у нормальному робочому стані та організації безпеки дорожнього руху для всіх його учасників. Уже розпочаті роботи на 33 штучних спорудах у різних областях України", – сказано в повідомленні.
В Агентстві зазначили, що роботи виконуються в рамках передбаченого фінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
Особлива увага зосереджена на роботах з експлуатаційного утримання в прифронтових регіонах. Зокрема, тривають роботи в Кіровоградській, Чернігівській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Як повідомлялося, в Україні з'явилася закупівельна організація Агентства відновлення. Організація буде закуповувати товари та послуги – це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.
До того стало відомо, що турецька компанія Onur виграла тендер на протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка в Києві.
Також повідомлялося, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.
Перед тим стало відомо, що турецький підрядник – компанія Doğuş Grubu – пришвидшить ремонт пошкодженого Росією мосту біля Київської ГЕС. Угоду було укладено ще в 2022 році.
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