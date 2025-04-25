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Новини
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Реєстр лудоманів за минулий рік збільшився утричі

Реєстр лудоманів за минулий рік збільшився утричі

У Реєстрі лудоманів наразі перебуває 12 807 українців. За минулий рік перелік збільшився утричі – додали 9 389 осіб. Водночас 1 496 громадян були виключені через завершення строку обмеження.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Загалом з моменту створення реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

Зазначається, що 99% усіх записів у реєстрі – добровільні звернення, коли люди самі подають заяву про самообмеження, щоб закрити собі доступ до азартних ігрор. Термін такого обмеження триває від шести місяців до трьох років.

Решті людей обмежили доступ за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік – 140 рішень.

У середньому, торік щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб – це у 2,8 раза більше, ніж у 2023-му. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні – 1 041, а найменше у червні – 524.

За перші два місяці 2025 року до Реєстру лудоманів вже внесено 1 719 людей, тобто, в середньому, 860 на місяць – це на 10% більше, ніж торік.

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Загалом сьогодні в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини.

За словами очільника новоствореного регулятора ПлейСіті Геннадія Новікова, реєстр консолідує інформацію про людей, яким обмежено участь в азартних іграх, щоб організатори азартних ігор верифікували їх і, в разі чого, не допускали до гри.

Водночас важливо розуміти, що цей реєстр працює в режимі дослідної експлуатації та не має необхідного функціоналу, який потрібно впровадити для зручності громадян та ринку.

"У планах – створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та інших аспектів, а також міститиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. Процес подання заявок на внесення людини до реєстру буде автоматизований та стане набагато зручнішим. Людина в декілька кліків зможе внести себе до реєстру, щоб обмежити доступ до гри", – наголосив Новіков.

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Як повідомлялося, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).

Замість неї, 21 березня Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

Автор: 

казино (130) азартні ігри (183)


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Топ коментарі
+8
В мене покійний дідусь, при союзі грав у спортлото..азартно грав. І так як закінчив фізмат, працював викладачем - йому стала цікава тема обгрунтування виграшу з математичної точки зору. І почав грати - спочатку статистику назбирав, а потім почав обчислювати й шукати формулу..я не пам'ятаю скільки років він грав, збирав статистику й обчислював - виграв всього разів з 10. Крупняком були 100 карбованців)))

Ще він вів бухоблік цієї вакханалії..ну і підбив підсумки..сказав - та ну єго нах@р!! Це на@балово!! Свій гроссбух дід спалив й ми так і не дізнались, скільки бабла він просадив))
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25.04.2025 11:57
+7
Я їх не розумію. Ну не можна обіграть казино. Це математично не можливо. А потім ці люди голосують за Зеленьського
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25.04.2025 10:33
+5
Це тіпа в казіно охорона не буде пускать?
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25.04.2025 10:24
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Це тіпа в казіно охорона не буде пускать?
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25.04.2025 10:24 Відповісти
А провайдер інет буде блокувати)))
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25.04.2025 10:26 Відповісти
Я їх не розумію. Ну не можна обіграть казино. Це математично не можливо. А потім ці люди голосують за Зеленьського
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25.04.2025 10:33 Відповісти
это зависимость от азарта. Причем тут можно или не можно?
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25.04.2025 10:38 Відповісти
Будуть грати в дурака на гроші. Чи в шахмати. Неважливо.
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25.04.2025 10:40 Відповісти
Хай анонізмом краще займаютьця, тоді і часу на азартні ігри не залишитьця, та й руки завжди зайняті!😁
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25.04.2025 10:41 Відповісти
Треба відкривати заклади,робити тематичні вечірки.Для цього необхідні закони,щоб дрочильні мали ліцензії,платили податки,бо як так,що держава не заробить
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25.04.2025 10:55 Відповісти
У Войновича у "Москві-2042" були такі заклади - державні. Там громадяни "із загальними потребами" були на "самообслуговуванні".
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25.04.2025 13:52 Відповісти
В мене покійний дідусь, при союзі грав у спортлото..азартно грав. І так як закінчив фізмат, працював викладачем - йому стала цікава тема обгрунтування виграшу з математичної точки зору. І почав грати - спочатку статистику назбирав, а потім почав обчислювати й шукати формулу..я не пам'ятаю скільки років він грав, збирав статистику й обчислював - виграв всього разів з 10. Крупняком були 100 карбованців)))

Ще він вів бухоблік цієї вакханалії..ну і підбив підсумки..сказав - та ну єго нах@р!! Це на@балово!! Свій гроссбух дід спалив й ми так і не дізнались, скільки бабла він просадив))
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25.04.2025 11:57 Відповісти
Я теж колись грав, кожного разу закреслював однаковий набір цифр. Було ясно, що закон великих чисел не обдуриш - за великої кількості ігор виграє організатор. Але за невеликої кількості ігор дисперсія досить велика, і є певний шанс на удачу.
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25.04.2025 13:54 Відповісти
- Ти чув? Рабінович виграв у казіно мільйон доларів!
- Так, дійсно. Тільки не мільйон, а тисячу; не доларів, а карбованців; не у казіно, а у спортлото; і не виграв, а програв.
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25.04.2025 13:57 Відповісти
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25.04.2025 14:40 Відповісти
Обіграти - ні. Виграти - так. От вони і грають.
Тільки для когось це розвага на гроші, які вони можуть дозволити собі програти, а для когось - залежність і він вже останні штани продав.
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25.04.2025 13:23 Відповісти
Дивно, а нам обіцяли збільшення надходжень до бюджету. Щось пішло не так, або обіцяли не те.
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25.04.2025 14:55 Відповісти
Бандити з широкої дороги грабують людей, податки не платять не дивно що так багато залежних.
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25.04.2025 20:23 Відповісти

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