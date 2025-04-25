Реєстр лудоманів за минулий рік збільшився утричі

У Реєстрі лудоманів наразі перебуває 12 807 українців. За минулий рік перелік збільшився утричі – додали 9 389 осіб. Водночас 1 496 громадян були виключені через завершення строку обмеження.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Загалом з моменту створення реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

Зазначається, що 99% усіх записів у реєстрі – добровільні звернення, коли люди самі подають заяву про самообмеження, щоб закрити собі доступ до азартних ігрор. Термін такого обмеження триває від шести місяців до трьох років.

Решті людей обмежили доступ за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік – 140 рішень.

У середньому, торік щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб – це у 2,8 раза більше, ніж у 2023-му. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні – 1 041, а найменше у червні – 524.

За перші два місяці 2025 року до Реєстру лудоманів вже внесено 1 719 людей, тобто, в середньому, 860 на місяць – це на 10% більше, ніж торік.

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Загалом сьогодні в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини.

За словами очільника новоствореного регулятора ПлейСіті Геннадія Новікова, реєстр консолідує інформацію про людей, яким обмежено участь в азартних іграх, щоб організатори азартних ігор верифікували їх і, в разі чого, не допускали до гри.

Водночас важливо розуміти, що цей реєстр працює в режимі дослідної експлуатації та не має необхідного функціоналу, який потрібно впровадити для зручності громадян та ринку.

"У планах – створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та інших аспектів, а також міститиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. Процес подання заявок на внесення людини до реєстру буде автоматизований та стане набагато зручнішим. Людина в декілька кліків зможе внести себе до реєстру, щоб обмежити доступ до гри", – наголосив Новіков.

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Як повідомлялося, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).

Замість неї, 21 березня Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.