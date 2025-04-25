Ціни на золото обвалилися після зниження напруги між США та Китаєм

Ціни на золото знизилися до $3300 за унцію, відійшовши від історичних максимумів на тлі новин про те, що Китай може скасувати мита на окремі товари зі США.

Про це пише Trading Economics 25 квітня, передає Forbes.

За словами аналітиків, часткове зниження мит з боку Китаю може розцінюватися як сигнал до послаблення торгової напруженості між двома країнами, що, своєю чергою, знижує попит на безпечні активи, зокрема золото.

Зазначається, що золото втратило попередні здобутки і може завершити тиждень із незначними збитками.

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Від початку року золото зросло приблизно на 30%, а співвідношення золота до срібла досягло найвищого рівня з 1994 року (крім періоду пандемії).

Як повідомлялося, вранці 22 квітня ціни на золото вперше в історії перетнули позначку у $3500 за унцію.