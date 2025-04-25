"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд зі столиці до Трускавця

"Укрзалізниця" призначає курсування додаткового швидкого поїзда №159/160 Київ – Трускавець. Це спростить можливість дістатися до курортного міста.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд додатково курсуватиме 9 та 11 травня 2025 року.

Із Києва він відправлятиметься о 10:16, та прибуватиме у Трускавець о 19:37. Зворотно – відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

У складі поїзда – пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Непарні номери місць розташовані біля вікна, парні – біля проходу.

Квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах.

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Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки до Поділля.