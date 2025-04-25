Росіяни почали масово закладати автомобілі заради мікрокредитів під 82% річних

Російські банки та мікрофінансові організації, щоб оминути обмеження на видачу незабезпечених кредитів та позик людям із високим борговим навантаженням, стали вимагати в заставу автомобіль.

Про це заявили в Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

"Мікрофінансові організації, як і банки, активно нарощували видачу позик із забезпеченням у вигляді застави транспортного засобу", – зазначили в ЦБ Росії.

За його даними, частка таких позик підскочила в першому кварталі до 15% загального обсягу видач МФО, за пів року вона зросла у п'ять разів: у третьому кварталі 2024 року вона становила лише 3%. Щоб зупинити це, російський Центробанк обмежив банкам та МФО видачу таких позик.

Ставку щодо них ЦБ Росії не розкрив. У четвертому кварталі, за його даними, повна вартість споживчих мікропозик із заставою перевищувала 82%, а їхня частка у видачах фізособам була 8,5%.

До 2023 року нецільові кредити під заставу автомобілів у Росії майже не видавалися. Все змінилося, коли Центробанк РФ почав боротися з кредитним бумом, який охопив росіян та банки. З кінця 2022 року зарплати та доходи населення почали швидко зростати, ключова ставка до середини 2023 року була 7,5%, і росіяни так швидко набирали кредити, що на початку минулого року ЦБ Росії навіть увімкнув зростання боргового навантаження громадян до списку основних вразливостей фінансового сектору.

Щоб зупинити "кредитну лихоманку", російський Центробанк почав підвищувати коефіцієнти ризику та обмежувати видачі певних типів роздрібних кредитів. Найбільш жорсткі обмеження стосувалися незабезпечених споживчих кредитів людям, які вже обтяжені боргами, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% і навіть 80% доходу.

Раніше повідомлялося, що, зіткнувшись із різким посиленням видачі кредитів, росіяни почали масово позичати гроші у банків під заставу нерухомості. Так, 2024 року російські кредитні організації видали на 45% більше таких позичок, ніж роком раніше.

Перед тим стало відомо, що в Росії зафіксовано різке зростання середнього терміну іпотечних кредитів. Так, лише в лютому він збільшився на п'ять місяців як на первинному, так і на вторинному ринку, і досяг майже 26 років (309,8 місяця), що стало рекордом.

До того повідомлялося, що в 2024 році рекордна кількість росіян вперше взяла мікрокредити під 292%.

Водночас, у Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.