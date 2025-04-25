Нацбанк спрогнозував підвищення тарифів на комуналку з наступного року

Адміністративна інфляція (інфляція, безпосередньо обумовлена рішеннями влади) у найближчі роки залишатиметься високою через підвищення акцизних податків та тарифів на комунальні послуги.

Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому Нацбанком.

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках", – йдеться у документі.

Зокрема, Нацбанк припускає початок поступового підвищення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року. Проте наразі терміни та величина підвищення енергетичних тарифів не визначені.

"Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній... Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення", – зауважують у НБУ.

Загалом Нацбанк прогнозує, що адміністративна інфляція перевищуватиме 10% у найближчі роки через підвищення акцизів і тарифів на послуги ЖКГ.

Зокрема, у березні зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 19% у річному обчисленні, передусім через підвищення акцизів на тютюнові вироби. Крім того, суттєво зросла вартість окремих адміністративних послуг, зокрема місцевого телефонного зв'язку та ритуальних послуг.

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Як повідомлялося, в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року одразу на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання. Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.

Водночас у грудні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8%, а тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") – на 5-55%.

Зауважимо, що у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.