Готується до послаблення санкцій: Росія бурить нові свердловини найшвидшими за 5 років темпами, – Bloomberg

Російські нафтовидобувні компанії бурять нові свердловини найшвидшими темпами за останні щонайменше п'ять років. Таким чином Росія готується як до можливого послаблення обмежень на видобуток у межах організації країн-експортерів нафти ОПЕК+, так і до ймовірного пом'якшення санкцій, запроваджених через розв'язану нею повномасштабну війну проти України.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Як зазначається, обсяги буріння перевищують рівень до початку повномасштабної війни більш ніж на третину. Це свідчить про те, що російська нафтова галузь змогла пристосуватися до західних санкцій, які мали обмежити її технологічні можливості.

За словами аналітика компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners Рональда Сміта, потужності з видобутку нафти та конденсату в Росії зараз становлять 11-11,5 млн барелів на день – приблизно стільки, скільки й у 2016 році.

У січні-лютому 2025 року середній обсяг буріння становив понад 2370 км, що більше, ніж середній сезонний показник за перші три роки повномасштабної війни.

Як зауважує видання, хоча багато іноземних постачальників обладнання пішли з російського ринку, вони часто продавали свої активи місцевим менеджерам, залишивши в країні техніку та спеціалістів. Також деякі компанії, зокрема SLB та Weatherford, продовжують роботу в РФ, хоч і в менших масштабах.

Місцеві бурові компанії також знайшли нових постачальників або налагодили власне виробництво техніки, але якість і точність буріння все ж знизилися.

Водночас у Росії майже зупинили пошукове буріння – у січні-лютому нові запаси шукали лише на 46 км, що майже вдвічі менше, ніж до повномасштабної війни. Це пояснюється невизначеністю на ринку, високими кредитними ставками, дефіцитом кадрів та нестачею високотехнологічного обладнання, забороненого до ввезення з Європейського Союзу та США.

Аналітики прогнозують, що Росія й надалі зосереджуватиметься на розробці вже відкритих родовищ, а до 2030 року зіткнеться з потребою шукати нові запаси.

Раніше повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

До того стало відомо, що організація країн-експортерів нафти ОПЕК знизила цьогорічний прогноз зростання світового попиту на нафту, пославшись на дані за перший квартал і очікування впливу торгових мит, оголошених США.