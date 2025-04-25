Агентство ООН скорочує підтримку українських переселенців через брак фінансування

Агентство ООН у справах біженців було змушене скоротити підтримку новоприбулих переселенців в Україні, звинувативши в цьому призупинення американської допомоги й загальне скорочення донорської допомоги.

Про це пише Reuters.

"Деякі програми, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки фінансування США, призупинено", – сказала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Програми включають психосоціальну підтримку, матеріали для екстреного житла та грошову допомогу.

Як зазначається, втрата допомоги США, яка минулого року становила 40% фінансування УВКБ ООН, мала найбільший вплив, але інші західні донори також відмовилися від допомоги, оскільки вони надають пріоритет витратам на оборону.

У результаті Агентство заявило, що його заклик про виділення $3,32 млрд на підтримку 8,2 млн людей в Україні було профінансовано лише на 25%.

"Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми надаємо пріоритет", – сказала Біллінг, закликаючи донорів надати фінансування.

Із січня цього року майже 9 тис. людей, які стали переселенцями в Україні, пройшли через транзитні центри УВКБ ООН у Павлограді та Сумах, де вони отримують одяг, гігієнічні набори, а також юридичну та психосоціальну підтримку. Із серпня минулого року по березень понад 200 тис. людей були евакуйовані або переміщені з прифронтових територій.

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд "Право на захист" у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців цього року надаватиме грошову допомогу на оренду житла внутрішньо переміщеним особам у низці регіонів.

До того стало відомо, що в Україні 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїжджати з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.

Станом на березень в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.