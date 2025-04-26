Українців попередили про нову шахрайську схему для отримання доступу до рахунків "Приватбанку"

Шахраї вигадали нову схему для отримання персональних даних та доступу до рахунків клієнтів "Приватбанку".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, власникам карток "Приватбанку" з номера 044 364 53 20 телефонують нібито співробітники "служби безпеки банку", які повідомляють, що з картки клієнта "протягом останніх 20 хвилин здійснено кілька невеликих транзакції на територію країни-агресора".

"Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і "верифікували" дані банківської картки. Для більшої достовірності називають свій "персональний номер", який нібито можна знайти на сайті "Привату", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб шахраї намагаються отримати дані клієнтів для заволодіння коштами. До того ж, працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки, наголосили в ЦПД.

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Фахівці закликають громадян у жодному випадку не розголошувати особисту інформацію та не здійснювати фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб.

У разі дзвінка від шахраї, необхідно зателефонувати до контакт-центру банку та повідоміти про зловмисників. Якщо ж стали жертвою шахраїв, варто звернутися до кіберполіції або інших компетентних органів.

Якк повідомлялося, БЕБ викрили шахраїв, які розкрадали кошти банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн.