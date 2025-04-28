"Укрзалізниця" вперше перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна

Дочірня компанія "Укрзалізниці" – UZ Cargo Poland – у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

UZ Cargo Poland – дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" – оператор на європейському ринку, що сполучає своєю роботою перевезення Україною та європейськими країнами, оперуючи рухомим складом колії 1435 і 1520, повністю забезпечуючи логістичний процес.

Таким чином UZ Cargo Poland вперше здійснила перевезення нафтопродуктів як ліцензований залізничний перевізник Європейського Союзу на визначеному маршруті територією Польщі у поєднанні з наданням послуги експедиторської діяльності з залученням вагонів власності "Укрзалізниці".

У компанії нагадали, що раніше UZ Cargo Poland отримала ліцензію на здійснення перевізної діяльності від UTK, сертифікат безпеки від ERA у відповідності з директивами Європейського парламенту та ради, а також укладені відповідні договори з PKP PLK S. A.

"Наступним амбітним планом компанії є розширення географії перевезень вантажів у сполученні Україна – ЄС на інші країни: Румунію, Угорщину, Словаччину", – зазначили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, в червні 2024 року українська компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Зокрема, відповідну ліцензію отримали в Польщі.

Нагадаємо, польська дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" – Ukrainian Railways Cargo Poland – розпочала свою роботу на початку серпня 2023 року.