Гренландія частково залишилась без зв’язку та інтернету на тлі блекауту в Іспанії

Деякі райони Гренландії напередодні втратили доступ до основних супутникових послуг, зокрема відсутні інтернет та телефонний зв'язок.

Як пише Reuters, про це повідомила телекомунікаційна компанія Tussass, передає "Європейська правда".

Компанія наразі з’ясовує, чи пов'язане це з масовим відключенням електроенергії на Піренейському півострові.

У Tussass повідомили, що втратили зв'язок із супутниковим обладнанням, розташованим в Іспанії, яке забезпечує телефонний зв'язок, інтернет, телебачення і радіо.

Постраждалі місця – це віддалені населені пункти. Тож, наразі незрозуміло, яку кількість людей міг зачепити збій.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня стались масштабні відключення світла. Унаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів. Станом на ранок 29 квітня, на більшій частині території країн енергопостачання вдалося відновити.

Причини відключення наразі не відомі. Португальський оператор REN заявив, що воно спричинено "рідкісним атмосферним явищем", відомим як "індукована атмосферна вібрація".