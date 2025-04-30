Вперше за рік ціни на газ в Україні перевищили європейські

Ціни на природний газ в Україні 29 квітня вперше за майже рік перевищили спотові ціни на природний газ у Європі.

Про це повідомляється у ExPro Daily Gas.

Відповідно до котирувань Natural gas ExPro, ціни на ресурс квітня (UA-VTP-CM) в Україні у вівторок становили близько 19 150 грн/тис. кубометрів (з ПДВ) або 31,8 євро/MWh, тоді як спотові ціни Day Ahead на нідерландському TTF становили 31,5 євро/MWh.

Таким чином, уперше за 1 травня 2024 року ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських цін на газ, а спред між цінами досягнув 0,3 євро/MWh на користь українських цін. При цьому, різниця не враховує вартість транспортування газу до України.

За даними аналітиків, така ситуація склалася, передусім, внаслідок тенденцій останнього тижня. Ціни на природний газ у Європі протягом останнього тижня знижувалися на фоні теплої погоди та стабільних постачань газу. Водночас, газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту, зокрема від державних "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України".

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До того ж обсяги пропозиції на рикну скоротилися, оскільки "Укрнафта" припинила продаж газу на ринку після того, як Кабмін зобов’язав її продавати газ для "Нафтогазу" у межах ПСО.

Зазначається, що поки що спред між цінами на газ у Європі та Україні замалий для відновлення комерційного імпорту природного газу до України приватними компаніями, оскільки він не покриває вартість доставки газу з Європи до України.

Водночас, якщо тенденція збережеться, трейдери можуть розпочати імпорт газу для його реалізації на українському ринку. Весь природний газ у квітні імпортує НАК "Нафтогаз України" – 8,6 млн кубометрів на добу в останні дні.

Нагадаємо, "Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили. Утім, раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.