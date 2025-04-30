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Новини
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У "Дії" відновили послугу подання податкових декларацій

відновлення послуг у Дії

У застосунку "Дія" відновили можливість подавати податкові декларації та оновили її форму.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Команда Дії оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 26 квітня, стався масштабний збій у роботі українських діджитал-сервісів. Це сталося внаслідок технічних оновлень одного з великих дата-центрів країни. У результаті збою були проблеми в роботі сервісів "Дія", "Нова пошта", а також застосунків низки банків.

Пізніше стало відомо, що збій стався через аварію в національного провайдера хмарних сервісів De Novo. Наразі відновлено роботу для всіх користувачів публічної хмари. Ознак хакерської атаки не помітили

Автор: 

податки (2433) податкова (344) Дія (624)


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Вау, фсб ще податками нашими займется. Як це няшно
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30.04.2025 14:14 Відповісти

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