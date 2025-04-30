У "Дії" відновили послугу подання податкових декларацій

У застосунку "Дія" відновили можливість подавати податкові декларації та оновили її форму.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Команда Дії оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 26 квітня, стався масштабний збій у роботі українських діджитал-сервісів. Це сталося внаслідок технічних оновлень одного з великих дата-центрів країни. У результаті збою були проблеми в роботі сервісів "Дія", "Нова пошта", а також застосунків низки банків.

Пізніше стало відомо, що збій стався через аварію в національного провайдера хмарних сервісів De Novo. Наразі відновлено роботу для всіх користувачів публічної хмари. Ознак хакерської атаки не помітили