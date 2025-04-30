Валюти Кореї, Сінгапуру та Китаю виграють від втрати довіри до долара, – Goldman Sachs

Валюти Південної Кореї, Сінгапуру та Китаю, ймовірно, виграють від того, що світові центральні банки диверсифікують свої резерви від долара.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані інвестиційного банку Goldman Sachs.

Як зазначається, центральні банки світу шукають альтернативи долару, що зумовлено побоюваннями стосовно невизначеності економічної політики США та переоцінки долара на 17%, що може призвести до переорієнтації на інші світові валюти.

Хоча долар та євро залишаються головними резервними активами, у центральних банків є можливості для збільшення своїх асигнувань у "нетрадиційні" валюти, оскільки домінування долара продовжує слабшати.

Як зазначають у Goldman Sachs, попит на корейську вону може зрости, оскільки Південна Корея перебуває на шляху до приєднання до світового індексу державних облігацій FTSE наступного року.

Сінгапур, який має рейтинг AAA, ймовірно, вже приваблює інвестиції центральних банків.

Торговельні зв'язки Китаю зі світом роблять юань "природним кандидатом" для потенційного перерозподілу резервів.

Звичайно, долар залишається ключовою світовою валютою, яка використовується для більшості резервів центральних банків та для купівлі товарів, таких як нафта, значною мірою тому, що не з'явилося жодної значної альтернативи. Його центральну роль нелегко буде витіснити ще й через те, що розмір ринку казначейських облігацій робить його найліквіднішим у світі, дозволяючи інвесторам торгувати великими блоками цінних паперів без впливу на ціну.

Однак нещодавні торги на валютному ринку з оборотом $7,5 трлн на день підкреслюють зниження попиту на долар: індекс долара знизився більш ніж на 7% з лютневого піку, оскільки винятковість США зменшується.

Що відбуваєься з доларом

Як повідомлялося, долар США за перші 100 днів президентства Дональда Трампа показав найгірший показник з часів Річарда Ніксона. Зокрема, у період з 20 січня до 25 квітня індекс долара впав приблизно на 9%. Зазвичай в останні десятиліття перші 100 днів президентства в США характеризувалися зміцненням національної валюти.

До того стало відомо, що євро досяг найвищого рівня за три роки, оскільки економічна невизначеність, спричинена тарифною політикою США, викликала сумніви щодо традиційної ролі долара як захисного активу.