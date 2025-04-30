Аграрії Данії та України обговорили перспективи інвестицій у молочному секторі

У Києві 29 квітня відбулася Дансько-українська агротехнологічна бізнес-конференція, у якій взяли участь представники аграрного бізнесу Данії та України.

Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України.

Захід був організований Посольством Данії та Данською радою з питань сільського господарства та харчової промисловості.

У конференції взяли участь представники данських компаній постачальників аграрного обладнання та технологій, банків, інвестиційних фондів, а також компаній, що представляли український агробізнес та харчову промисловість.

Учасників заходу привітали посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсон, голова Данської ради з питань сільського господарства та харчової промисловості Міхаель Штальшмідт, міністр аграрної політики України Віталій Коваль, а також голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

Під час конференції представники обох країн ділилися досвідом та обговорювали можливі спільні проєкти. Зокрема, кілька виступів були присвячені можливостям співпраці в молочній галузі.

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Зокрема, виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, підкреслив перспективність молочного сектору України для інвестування, адже навіть в умовах війни він демонструє сталу роботу.

Водночас, за його словами, молочний бізнес зацікавлений у модернізації і впровадженні нових технологій та проєктів.