Група "Нафтогаз" отримала 38 мільярдів прибутку. Це на 60% більше, ніж роком раніше

Упродовж 2024 року Група "Нафтогаз" отримала чистий консолідований прибуток у 38 млрд грн, що на 15 млрд грн, або 64% більше, ніж роком раніше.

Відповідні дані підтвердив міжнародний незалежний аудитор – компанія KPMG, повідомляє пресслужба компанії.

При цьому валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн в порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік. Водночас операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

"Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання", – зауважиу тимчасовий керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Зокрема, НАК "Нафтогаз України" – материнська компанія Групи завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.

Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ "Укргазвидобування", яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн – майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу в 2024 році – до 13,9 млрд кубометрів.

Також компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.

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АТ "Укртранснафта" завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ "Укрнафта" – другий рік поспіль закінчила з прибутком, в 2024 році він сягнув 16,4 млрд грн.

Зазначається, що за весь 2024 рік Група "Нафтогаз" сплатила до бюджету 104,3 млрд грн податків, що становить 7% усіх надходжень.

Як повідомлялося, чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку 79,1 млрд у 2022 році.