Українські оборонні компанії вже отримали 15 пільгових кредитів

Українські оборонні компанії загалом отримали вже 15 пільгових кредитів під 5% річних у межах програми від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, що почала діяти в листопаді минулого року.

Про це заявила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Вона повідомила, що за один тиждень банк ПУМБ видав ще 185 млн грн трьом виробникам оборонно-промислового комплексу, і це вже чотири кредити від банку й 15 – загалом, видані

Гвоздяр нагадала, що пільгове кредитування під 5% працює:

до 100 млн грн – на оборотний капітал (до 3 років);

до 500 млн грн – на інвестиції (до 5 років).

Окрм того, Гвоздяр зазначила, що кредити зброярам видають лише банки, що мають режимно-секретний об'єкт для збереження конфіденційної інформації. Наразі це "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк" та ПУМБ.

"Це важлива підтримка для приватних виробників, яким бракує оборотного капіталу для розробок нових зразків озброєння та військової техніки, розширення операційної діяльності та масштабування потужностей. Для того, щоб їхні вироби швидше потрапляли до наших військових", – зауважила вона.

Раніше повідомлялося, що приватні інвестори за 2024 рік вклали в український defence tech близько $50 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2023 році.

Також стало відомо, що за минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.