Дозвіл на імпорт товарів військового призначення відтепер можна отримати в електронній формі. Які переваги?

Відсьогодні, 1 травня, в Україні запроваджується електронна форма видачі дозволів на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Відтепер учасники міжнародних передач, які використовують систему ІКСЕК Stratlink (українська локалізація програмного забезпечення Stratlink, яке використовується органами експортного контролю більш ніж у десяти країнах світу, – ред.), можуть отримати дозвільний документ одразу після його підписання керівником Держекспортконтролю у своєму електронному кабінеті.

Одночасно з тим дозвіл надсилається до Єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Таким чином, очікувати на паперову версію більше не потрібно.

"Онлайн-формат дає змогу працювати 24/7 із будь-якої точки країни, зменшує кількість помилок завдяки автоматизації частини процесів, а тепер ще й забезпечує оперативне отримання дозволів. Із 1 травня додається можливість отримати дозвіл на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання у електронному вигляді", – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Переваги нововведення наступні:

миттєве отримання дозволу одразу після його підписання;

можливість попереднього ознайомлення з проєктом дозвільного документа та його особливими умовами;

зниження ризику технічних помилок – завдяки можливості побачити проєкт документа та повідомити службу в разі виявлення невідповідностей у ньому.

До кінця 2025 року планується перевести у цифрову форму всі дозвільні документи у сфері експортного контролю.

"Тому всім учасникам ринку, які ще не долучилися до роботи в ІКСЕК, варто починати працювати в системі вже зараз", – зауважили в Мінекономіки.

Як повідомлялося, українські оборонні компанії загалом отримали вже 15 пільгових кредитів під 5% річних у межах програми від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, що почала діяти в листопаді минулого року.

До того стало відомо, що за минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.