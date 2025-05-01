Бізнесмен Ярославський стане співвласником українського маркетплейсу Kasta

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив трьом компаніям отримати контроль над компанією, якій належить популярний маркетплейс Kasta.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні у четвер, 1 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, АМКУ дозволив ТОВ "Консалт Система" разом із ТОВ "КРВН" та кіпрською компанією Redinfine Consultants Limited спільно набути контроль над іншою кіпрською компанією – Dragton Enterprises Limited.

Кіпрській Dragton Enterprises Limited через ТОВ "Маркасон" належить український маркетплейс Kasta. Єдиним бенефіціаром української компанії наразі вказаний засновник маркетплейсу Андрій Логвін.

Бенефіціаром ТОВ "КРВН" опосередковано є мільйонер Олександр Ярославський, який у держреєстрі вказує місцем своєї реєстрації Лондон, свідчать дані YouControl.

ТОВ "Консалт Система" належить Артему Александрову, багаторічному топменеджеру Ярославського, на якого переоформили частину активів бізнесмена в Україні.

Про кіпрську Redinfine Consultants Limited в українському реєстрі немає інформації, проте за даними української редакції Forbes, частку у Kasta збереже і її засновник Андрій Логвін.

У пресслужбі компанії повідомили, що він надалі відіграватиме ключову роль в управлінні бізнесом. За словами Логвіна, поява стратегічних партнерів та інвесторів відкриває нові горизонти розвитку для маркетплейсу.

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Як повідомлялося, Ярославський виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року після того, як його кортеж збив людину.

Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії, а у його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії нібито був їхній водій. Однак згодом виявилося, що водій, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП.

Сам Ярославський вже наступного ж дня 10 лютого вилетів з України, а на той час міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що справу щодо ДТП намагаються сфальсифікувати. За його словами, через спробу фальсифікації було звільнено керівника поліції Харківщини.

У березні 2022 року Олександр Ярославський заявив, що продасть яхту Kaiser, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова. У травні того ж року стало відомо, що бізнесмен виставив на продаж судно за майже $50 млн.

Проте вже у лютому 2023 року брокерська фірма Worth Avenue Yachts видалила оголошення про продаж яхти Ярославського, а влітку 2023 року вона курсувала Середземним морем.